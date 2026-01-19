В Минздраве Коми рассказали, кому не стоит нырять в прорубь на Крещение

Как пояснили нашему изданию в Минздраве Коми, это стресс для любого организма из-за экстремальной нагрузки. Ледяная вода спазмирует сосуды, и чтобы с этим справиться, сердце начинает биться быстрее. А если в обычной жизни это происходит редко, то тело может не справиться с непривычки.

Почему погружение на Крещение в купель может обернуться вместо пользы серьезным вредом для здоровья и каким категориям жителей Коми лучше обойтись без совершения этого ритуала - выяснила корреспондент «Про Города».

Коварство купания зимой под открытым небом в том, что аукнется это кому-то сразу, а другим лишь через несколько часов либо суток. Речь о нарушении ритма сердца (аритмия), изменения привычных параметров артериального давления вплоть до гипертонического криза, инсульта и инфаркта.

А еще на морозе кровь сгущается, тем самым, вам светит перспектива тромбообразования. Кроме того, при минусовых температурах на улице и в воде можно заработать проблемы с дыханием, что приведет к судорогам и потере сознания.

Спустя несколько дней могут проявиться и более серьезные последствия. В их числе пневмония, обострение хронических воспалительных заболеваний. Особенно - сердечно-сосудистым (гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия, сердечная недостаточность).

И уж точно держаться подальше от «моржевания» надо хроникам: кто часто простужается, у кого по жизни эпилепсия, диабет и прочие диагнозы.

Если прямо сейчас у вас температура, кашель или насморк - с признаками ОРВИ, гриппа и других воспалений сидите дома и лечитесь. Также не стоит совершать ритуал беременным, детям и пожилым людям.

Если же вы настроены на такой поступок, лучше готовьтесь загодя - на протяжении года постепенно вводите в свой образ жизни обливание прохладной, а затем холодной водой в своей теплой ванной. Так что если в 2026-ом на регулярной основе будете себя закаливать, через год можете попробовать купель. Не раньше.

В ГУ МЧС по Коми добавили советы со своей стороны: купаться можно только в специально оборудованных прорубях. Там дежурят спасатели и медики. До того не следует пить алкоголь. Окунание не должно превышать 20 секунд. После выхода важно сразу натереть тело полотенцем, одеться и выпить горячий чай.

Если ощутите переохлаждение (дрожь, посинение губ, слабость) - подойдите к дежурному медику около купали.

В Сыктывкарской епархии сегодня, как и ежегодно на Крещение, напоминают пастве, что истинная вера - это контроль за чистотой мыслей и поступков, а вовсе не погружение в купель.

Автор: Галина СЕРГЕЕВА