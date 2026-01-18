Логотип новостного портала Прогород
Синоптики рассказали о погоде в Коми на 18 января

Синоптики рассказали о погоде в Коми на 18 января

В регионе в последний день недели ожидается облачная погода. Практически на всей территории пройдет несильный, местами умеренный снег.

В отдельных районах Коми в воскресенье возможно гололедно-изморозевое отложение. Ветер будет южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура ночью и днем составит -6…-11°С, на северо-востоке ночью -12…-17°С, днем -9…-14 градусов Цельсия. Подробнее по городам:

  • Ночью небольшой, днем умеренный снег пройдет в Сыктывкаре. Ветер будет дуть с юго-западной части со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью и днем -7…-9°С.
  • В Ухте будет облачно и снежно. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура ночью и днем -7…-9 °C.
  • Печора: облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью -12…-14 °C, днем -9…-11 °C.
  • Облачно с прояснениями также будет и в Усинске. Небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Температура ночью -12…-14 °C, днем -10…-12 °C.
  • Инта: ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура ночью -15…-17 °C, днем -12…-14 °C.
  • Также снег накроет и Усть-Цильму. Ветер будет южный, умеренный. Температура ночью и днем -6…-8 °C.
  • Небольшой снег выпадет на Вуктыле. Ветер южный, умеренный. Температура ночью и днем -9…-11 °C.
  • Троицко-Печорск: облачно, снег. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура ночью и днем -9…-11 °C.
  • На юге в темное время суток преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер в Объячево будет юго-западный, умеренный. Температура ночью и днем -8…-10 °C.
  • Воркутинский район ждет переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 м/с. Температура ночью -17…-22°С, днем -13…-18°С.

Прогноз составлен по информации ЦГМС Республики Коми.

 

