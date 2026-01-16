На севере Коми расширяют возможности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в труднодоступных районах
- 10:45 16 января
- Инесса Богатая
В Воркутинской больнице скорой помощи дан старт инициативе, призванной улучшить качество и расширить охват диагностических процедур для жителей заполярных территорий. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Коми, городская поликлиника Воркуты, поликлиника Воргашора и амбулатория поселка Северный оснащены современными устройствами для холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного контроля артериального давления.
Благодаря новому оборудованию, жителям отдаленных населенных пунктов больше не потребуется совершать длительные поездки для прохождения суточного мониторинга. Возможность своевременной диагностики болезней сердца и сосудов станет более доступной.
В настоящее время проводится обучение среднего медицинского персонала правилам использования аппаратуры и организации процесса мониторинга. Особый акцент сделан на отработке навыков передачи полученных данных в городскую поликлинику для квалифицированной интерпретации врачами-специалистами.
Руководство Воркутинской больницы намерено проводить оценку эффективности применения медицинского оборудования в каждом филиале. Подразделения, демонстрирующие высокую востребованность и результативность в работе, смогут получить дополнительное оборудование для холтеровского мониторинга и суточного измерения артериального давления.
Данная инициатива по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", которому министерство здравоохранения уделяет приоритетное внимание.
