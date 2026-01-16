На севере Коми расширяют возможности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в труднодоступных районах

В Воркутинской больнице скорой помощи дан старт инициативе, призванной улучшить качество и расширить охват диагностических процедур для жителей заполярных территорий. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Коми, городская поликлиника Воркуты, поликлиника Воргашора и амбулатория поселка Северный оснащены современными устройствами для холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного контроля артериального давления.

Благодаря новому оборудованию, жителям отдаленных населенных пунктов больше не потребуется совершать длительные поездки для прохождения суточного мониторинга. Возможность своевременной диагностики болезней сердца и сосудов станет более доступной.