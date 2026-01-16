В Коми "легковушка" столкнулась с грузовиком: погиб человек
- 01:00 17 января
- Инесса Богатая
В Ижемском районе 16 января в 10:40 произошла трагедия. О деталях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.
По первым данным, мужчина 1986 года рождения, находясь за рулем Lada Vesta, ехал по автодороге Ираель - Ижма - Усть-Цильма. Не проявив должной осмотрительности при выполнении маневра, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ".
К сожалению, водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии от полученных повреждений до прибытия бригады "скорой" помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. В настоящее время выясняются все детали и причины случившегося.
