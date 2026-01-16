В Коми оборудуют 33 купели к Крещению

Фото ГУ МЧС России по Коми

В преддверии православного праздника работники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в регионе активно готовятся к проведению мероприятий, как сообщает пресс-центр областного управления. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) инспектируют водные объекты, где организуют иордани и проруби для купания в Крещение. Они оценивают безопасность подходов, прочность и толщину ледяного покрова, отсутствие опасных трещин, а также контролируют соблюдение правил и необходимых мер безопасности при подготовке самих купелей.

Более 370 сотрудников оперативных служб обеспечат безопасность на местах купаний. В их числе сотрудники МЧС России, спасатели "СПАС-Коми" и муниципальной аварийно-спасательной службы Сыктывкара, а также полицейские и медицинские работники.

В общей сложности в Республике Коми планируется оборудовать 33 места для купания, в том числе четыре в Сыктывкаре: два на реке Вычегда возле лодочной станции "Садко" и в окрестностях местечка Нижний Чов, и два на реке Сысола в микрорайоне Красная гора и на улице Кутузова.