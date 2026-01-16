В Коми пьяный водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими

В поселке Воргашор, входящем в состав Воркуты, произошло дорожное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей марки ВАЗ и Chevrolet Niva. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент зафиксирован 15 января в 08:50. Установлено, что 26-летний водитель ВАЗ-21120, управляя автомобилем в нетрезвом виде, двигался по улице Ленинского комсомола. При подъезде к нерегулируемому перекрестку с улицей Катаева, он не предоставил преимущество в движении, что спровоцировало столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. От удара ВАЗ-21102 по инерции столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.