В Коми пьяный водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими

В Коми пьяный водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими Фото Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

В поселке Воргашор, входящем в состав Воркуты, произошло дорожное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей марки ВАЗ и Chevrolet Niva. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент зафиксирован 15 января в 08:50. Установлено, что 26-летний водитель ВАЗ-21120, управляя автомобилем в нетрезвом виде, двигался по улице Ленинского комсомола. При подъезде к нерегулируемому перекрестку с улицей Катаева, он не предоставил преимущество в движении, что спровоцировало столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. От удара ВАЗ-21102 по инерции столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

В результате аварии пострадали два человека: 65-летний водитель ВАЗ-21102 получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и повреждение грудного отдела позвоночника. Также пострадал 23-летний пассажир этого же автомобиля, у которого диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности и от госпитализации отказались.

По информации дорожной полиции, виновник ДТП – водитель ВАЗ-21120 – не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Транспортное средство нарушителя было эвакуировано на специализированную стоянку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми расследуют хищения при реализации нацпроектов на десятки миллионов рублей.

