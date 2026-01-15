Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Отопительный сезон в Коми под контролем: рабочая группа продлила мониторинг теплоснабжения

Отопительный сезон в Коми под контролем: рабочая группа продлила мониторинг теплоснабженияФото автора

Жители нескольких районов в Коми оставались от суток и более с начала текущей зимы без тепла в жилье. А если и в ваших квартирах в течение января батареи окажутся холодными, вам нужно срочно пожаловаться. А куда и как - выяснила корреспондент «Про Города».

Постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми продлила сроки мониторинга качества теплоснабжения жителей многоквартирных домов в городах и районах, проживающих в многоквартирных домах. Как ранее сообщал «Про Город», этот формат общественного контроля стартовал в декабре. 

«С начала нашего мониторинга, к сожалению, ряд муниципальных образований попали в фокус нашего внимания. Самые масштабные проблемы с отоплением к настоящему времени мы зафиксировали в населенных пунктах, как: города Микунь (Усть-Вымский район), Сосногорск (Сосногорский район) и Печора (Печорский район). На сегодня там вопросы закрыты», - пояснила «Про Городу» руководитель постоянной рабочей группы Дарья Шучалина, также возглавляющая общественный совет Минстроя Коми.

По вышеперечисленным территориям проверки проводились органами прокуратуры. Выводы надзорного ведомства будут проанализированы в палате для выработки рекомендаций главам соответствующих муниципальных образований.

По словам собеседницы издания, точечно жалобы в палату поступали и от жителей отдельно взятых квартир в домах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Инты, а также нескольких сельских территорий. Но там причина была, в основном, связана с проблемами внутри самих жилых помещений. После устранения сложностей управляющими компаниями с самими батареями, подача отопления тут же восстанавливалась (в основном, отключения отопления происходили из-за некорректной установки новых радиаторов самими хозяевами «квадратных метров»).

«Морозы у нас по всей Коми в течение января продолжаются, поэтому до конца текущего месяца мы решили продолжать наблюдать за состоянием жилфонда по всему региону, - уточнила нам Дарья Шучалина. - Просим жильцов многоквартирных домов информировать нас о проблемах с отоплением по телефону палаты в будни в рабочие часы: 8 (8212) 301-353».

В палате нашим читателям напомнили нормативы теплоснабжения: минимум плюс 19 °C к обычном жилье и не ниже 22 градусов в торцевых квартирах.

На проблемы можно также пожаловаться в палату на почту: idop@idop.rkomi.ru

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+