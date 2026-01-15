Отопительный сезон в Коми под контролем: рабочая группа продлила мониторинг теплоснабжения

Жители нескольких районов в Коми оставались от суток и более с начала текущей зимы без тепла в жилье. А если и в ваших квартирах в течение января батареи окажутся холодными, вам нужно срочно пожаловаться. А куда и как - выяснила корреспондент «Про Города».

Постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми продлила сроки мониторинга качества теплоснабжения жителей многоквартирных домов в городах и районах, проживающих в многоквартирных домах. Как ранее сообщал «Про Город», этот формат общественного контроля стартовал в декабре.

«С начала нашего мониторинга, к сожалению, ряд муниципальных образований попали в фокус нашего внимания. Самые масштабные проблемы с отоплением к настоящему времени мы зафиксировали в населенных пунктах, как: города Микунь (Усть-Вымский район), Сосногорск (Сосногорский район) и Печора (Печорский район). На сегодня там вопросы закрыты», - пояснила «Про Городу» руководитель постоянной рабочей группы Дарья Шучалина, также возглавляющая общественный совет Минстроя Коми.

По вышеперечисленным территориям проверки проводились органами прокуратуры. Выводы надзорного ведомства будут проанализированы в палате для выработки рекомендаций главам соответствующих муниципальных образований.

По словам собеседницы издания, точечно жалобы в палату поступали и от жителей отдельно взятых квартир в домах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Инты, а также нескольких сельских территорий. Но там причина была, в основном, связана с проблемами внутри самих жилых помещений. После устранения сложностей управляющими компаниями с самими батареями, подача отопления тут же восстанавливалась (в основном, отключения отопления происходили из-за некорректной установки новых радиаторов самими хозяевами «квадратных метров»).