Житель Коми заплатит за оскорбление коллеги в рабочем чате

Основанием для разбирательства стало обращение местной жительницы, сообщившей о нелицеприятном инциденте в рабочем чате мессенджера. Конфликт разгорелся во время обсуждения графика смен.

Инцидент случился в Княжпогостском районе. мужчина получил санкции за оскорбительные высказывания в адрес своей коллеги, сделанные в сети Интернет. Мировой судья Кылтовского судебного участка рассмотрел административное дело, инициированное районной прокуратурой.

Проверка прокуратуры выявила, что причиной негодования сотрудника стало его отсутствие в графике работы, связанное с подготовкой к увольнению за систематические прогулы. Возмущенный работник выразил свое недовольство и позволил себе оскорбительные высказывания в адрес заявительницы непосредственно в рабочей переписке. Доказательством послужили скриншоты чата.

На судебном заседании житель Емвы отрицал свою вину, утверждая, что произошедшее – лишь эмоциональное недоразумение. Однако мировой судья признал его виновным в административном правонарушении и обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что оскорбления не ограничились рабочим чатом. Позже в тот же день мужчина отправил аналогичные сообщения коллеге в личной переписке. По данному факту прокуратура также возбудила административное дело. В результате рассмотрения дела мировым судьей Емвинского судебного участка, нарушитель был привлечен к ответственности и оштрафован еще на 4 тысячи рублей.

