Жителям Коми рассказали, кто должен чистить крыши и балконы зимой

Жителям Коми рассказали, кто должен чистить крыши и балконы зимойФото автора

Зимой снежные шапки и глыбы накапливаются не только на крышах домов, но и на козырьках балконов и подъездов, на парапетах и даже на трубах, прикрепленных к фасадам. За какой снег отвечают управленцы жилфондом, а за какой сами жильцы - выяснила корреспондент «Про Города».

Как пояснили нашему изданию в Службе стройжилнадзора Республики Коми, снег снегу - рознь.

«Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны содержать в надлежащем виде только то, что относится к общедомовому имуществу. Таким образом, от снега и сосулек по мере их накопления они должны очищать кровли домов и козырьки подъездов, а также парапеты, если таковые имеются, - пояснили нашим читателям в Службе. - А еще управленцам следует очищать от снежных масс трубы, если таковые прикреплены к внешним стенам дома».

А вот за козырьки балконов УК и ТСЖ ответственности не несут, потому что это имущество конкретного жильца. Более того, как правило, собственники квартир в процессе остекления своих балконов или лоджий незаконно устанавливают козырьки над оконными конструкциями. Мало того, что это нелегитимно, так еще и опасно: в тех случаях, когда возникает риск падения снежной глыбы или сосулек на людей либо на припаркованные машины.

«Жильцы домов не вправе требовать от управленцев жилфондом обслуживания своих личных козырьков над балконами, - подчеркнули нашим подписчикам в профильном органе власти. - Как раз таки наоборот: это управляющие компании и ТСЖ должны требовать от хозяев квартир очистки таких личных конструкций от снега».

Для этого управленцам следует регулярно осматривать состояние домов на предмет накопления в разных местах снега, поскольку именно те структуры, которые управляют домами, отвечают в общем и целом за безопасность состояния жилфонда.

Кстати, и органы местного самоуправления (администрации городов и районов) также должны в рамках муниципального жилищного контроля следить за внешним видов домов и наказывать ушлых владельцев квадратных метров в многоэтажках за монтаж любых незаконных конструкций на внешних стенах: а это не только самодеятельно установленные козырьки над балконами, но и кондиционеры.

При этом каждому человеку следует помнить, что в первую очередь важно самому обеспечить свою безопасность. А для этого в снежный период не следует ходить и стоять под крышами домов. Держитесь от внешних стен жилых и нежилых зданий подальше. И смотрите не только себе под ноги, но и поднимаете голову - если видите, что на доме угрожающе свисают снежные шапки, лучше обойдите такой объект стороной. Альтернативный маршрут может спасти вам не только здоровье, но и жизнь.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

