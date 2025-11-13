В Коми судебные приставы с начала года разыскали 218 человек

Фото УФССП по Коми

Судебные приставы Сысольского района, используя информацию из баз данных правоохранительных органов, провели рейды по адресам должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП. Подобное сотрудничество между ведомствами давно налажено и приносит свои плоды. В ходе одного из рейдов приставы задержали осужденную, вовремя не прибывшую для отбывания наказания, и передали ее сотруднику уголовно-исполнительной инспекции.

С начала текущего года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Коми оказали помощь в розыске 93 граждан, скрывавшихся от дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовных наказаний.

Кроме того, в отделения судебных приставов доставлено 125 уклонистов, объявленных в розыск судебными приставами-исполнителями.