В Коми судебные приставы с начала года разыскали 218 человек
- 11:45 13 ноября
- Инесса Богатая
Судебные приставы Сысольского района, используя информацию из баз данных правоохранительных органов, провели рейды по адресам должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Подобное сотрудничество между ведомствами давно налажено и приносит свои плоды. В ходе одного из рейдов приставы задержали осужденную, вовремя не прибывшую для отбывания наказания, и передали ее сотруднику уголовно-исполнительной инспекции.
С начала текущего года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Коми оказали помощь в розыске 93 граждан, скрывавшихся от дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовных наказаний.
Кроме того, в отделения судебных приставов доставлено 125 уклонистов, объявленных в розыск судебными приставами-исполнителями.
