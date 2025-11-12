В одном из сел Коми вспыхнул многоквартирный жилой дом
- 18:30 12 ноября
- Инесса Богатая
В Сторожевске из-за пожара в доме эвакуировались четыре человека Фото ГУ МЧС по Коми
По данным пресс-службы, вчера сотрудники МЧС успешно справились с одним возгоранием в населенном пункте Сторожевск.
В селе, расположенном в Корткеросском районе, возгорание зафиксировано в одной из квартир многоквартирного дома на улице Советской. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. В ходе оперативных действий четверо жильцов были эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Главное управление МЧС России по Республике Коми обращает внимание граждан на следующие меры предосторожности:
- Не допускайте оставления топящихся печей без контроля;
- Не складируйте дрова и уголь на предтопочном пространстве;
- Избегайте перекаливания печи;
- Не пользуйтесь печами с повреждениями, такими как сквозные прогары и трещины;
- Обязательно установите пожарный извещатель – он своевременно предупредит о возникновении опасности.
