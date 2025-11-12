В одном из сел Коми вспыхнул многоквартирный жилой дом

В Сторожевске из-за пожара в доме эвакуировались четыре человека Фото ГУ МЧС по Коми

По данным пресс-службы, вчера сотрудники МЧС успешно справились с одним возгоранием в населенном пункте Сторожевск.

В селе, расположенном в Корткеросском районе, возгорание зафиксировано в одной из квартир многоквартирного дома на улице Советской. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. В ходе оперативных действий четверо жильцов были эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.