Судебный пристав и школьник спасли женщину на дороге в Коми

Судебный пристав и школьник спасли женщину на дороге в КомиФото "Про Город"

В Усть-Куломе ученик седьмого класса, прогуливаясь по главной улице, заметил, как на дорогу упала женщина. Пресс-служба УФССП по республике сообщает, что в условиях плохой видимости и темной одежды местная жительница могла быть сбита проезжающим транспортом. Школьник, не раздумывая, выбежал на дорогу и начал останавливать автомобили. 

Счастливым стечением обстоятельств, в одной из машин находился судебный пристав Усть-Куломского района. Он, обладая навыками оказания первой помощи, профессионально действовал до прибытия медиков.

Придя в сознание, женщина была опознана приставом как должница по алиментам, находящаяся в розыске. Однако обстоятельства не позволяли применить административные меры – жизнь и здоровье человека были приоритетом.

Школьник оставался рядом до тех пор, пока прибывшие врачи не начали оказывать помощь спасенной.

"Этот отзывчивый ребенок предотвратил серьезный инцидент и заслуживает благодарности", – подчеркнул пристав.

Дмитрий Кручинкин, руководитель Управления ФССП России по Коми, поддержал инициативу своего сотрудника. В скором времени семикласснику будет вручена благодарность и подарок от службы.

Напомним, ранее сообщалось, что еще на одном участке сыктывкарских дорог станет светлее.

