Судебный пристав и школьник спасли женщину на дороге в Коми

В Усть-Куломе ученик седьмого класса, прогуливаясь по главной улице, заметил, как на дорогу упала женщина. Пресс-служба УФССП по республике сообщает, что в условиях плохой видимости и темной одежды местная жительница могла быть сбита проезжающим транспортом. Школьник, не раздумывая, выбежал на дорогу и начал останавливать автомобили.

Счастливым стечением обстоятельств, в одной из машин находился судебный пристав Усть-Куломского района. Он, обладая навыками оказания первой помощи, профессионально действовал до прибытия медиков.

Придя в сознание, женщина была опознана приставом как должница по алиментам, находящаяся в розыске. Однако обстоятельства не позволяли применить административные меры – жизнь и здоровье человека были приоритетом.

Школьник оставался рядом до тех пор, пока прибывшие врачи не начали оказывать помощь спасенной.