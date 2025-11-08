На угольных шахтах Республики Коми выявлены нарушения в сфере безопасности

Воркутинская межрайонная прокуратура завершила расследование инцидента на шахте, где погиб работник. Проверка выявила серьезные нарушения в сфере промышленной безопасности. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Прокуроры проверили четыре угольные шахты, уделив особое внимание эксплуатации технических устройств. В ходе инспекции обнаружены факты некачественного осмотра и технического обслуживания оборудования, небрежного ведения журналов, устанавливающие состояние устройств. Также выявлены систематические ошибки в оформлении разрешений на работы повышенной опасности и случаи допуска сотрудников к таким работам без необходимых документов.