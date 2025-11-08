Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

На угольных шахтах Республики Коми выявлены нарушения в сфере безопасности

На угольных шахтах Республики Коми выявлены нарушения в сфере безопасностиФото "Про Город"

Воркутинская межрайонная прокуратура завершила расследование инцидента на шахте, где погиб работник. Проверка выявила серьезные нарушения в сфере промышленной безопасности. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Прокуроры проверили четыре угольные шахты, уделив особое внимание эксплуатации технических устройств. В ходе инспекции обнаружены факты некачественного осмотра и технического обслуживания оборудования, небрежного ведения журналов, устанавливающие состояние устройств. Также выявлены систематические ошибки в оформлении разрешений на работы повышенной опасности и случаи допуска сотрудников к таким работам без необходимых документов.

Усугубляет ситуацию то, что внутренние документы компании, регулирующие работы повышенного риска, не соответствуют требованиям федерального законодательства, что создает опасность для безопасности сотрудников.

По результатам проверки прокуратура направила четыре представления об устранении выявленных нарушений. На незаконный локальный акт принесен протест. В настоящее время, по информации надзорного органа, руководство предприятия принимает меры для устранения нарушений и приведения деятельности в соответствие с законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми появится передвижной пункт полиции.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+