На угольных шахтах Республики Коми выявлены нарушения в сфере безопасности
- 23:45 8 ноября
- Инесса Богатая
Воркутинская межрайонная прокуратура завершила расследование инцидента на шахте, где погиб работник. Проверка выявила серьезные нарушения в сфере промышленной безопасности. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Прокуроры проверили четыре угольные шахты, уделив особое внимание эксплуатации технических устройств. В ходе инспекции обнаружены факты некачественного осмотра и технического обслуживания оборудования, небрежного ведения журналов, устанавливающие состояние устройств. Также выявлены систематические ошибки в оформлении разрешений на работы повышенной опасности и случаи допуска сотрудников к таким работам без необходимых документов.
Усугубляет ситуацию то, что внутренние документы компании, регулирующие работы повышенного риска, не соответствуют требованиям федерального законодательства, что создает опасность для безопасности сотрудников.
По результатам проверки прокуратура направила четыре представления об устранении выявленных нарушений. На незаконный локальный акт принесен протест. В настоящее время, по информации надзорного органа, руководство предприятия принимает меры для устранения нарушений и приведения деятельности в соответствие с законодательством.
