Ростислав Гольдштейн: Коми планирует стать лидером Северо-Западного федерального округа по качеству дорог к 2030 году

На первой прямой линии жители республики чаще всего задавали вопросы о транспортной инфраструктуре. Руководитель региона Ростислав Гольдштейн признал проблему и представил системный план по ее решению. Основная цель — вывести республиканские дороги в число лучших в Северо-Западном федеральном округе.

Критическое состояние магистралей является одной из ключевых проблем, волнующих население. По словам Гольдштейна, только 42% автомобильных путей в регионе соответствуют нормативу. Для кардинального изменения ситуации необходим комплексный подход, а не точечное устранение повреждений. Приоритетом станет приведение в порядок центральных магистралей, таких как трасса Ухта – Сыктывкар, с последующим переходом к межпоселковым маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Главы Коми.