Ростислав Гольдштейн: Коми планирует стать лидером Северо-Западного федерального округа по качеству дорог к 2030 году
- 01:00 10 сентября
- Настя Соловьёва
На первой прямой линии жители республики чаще всего задавали вопросы о транспортной инфраструктуре. Руководитель региона Ростислав Гольдштейн признал проблему и представил системный план по ее решению. Основная цель — вывести республиканские дороги в число лучших в Северо-Западном федеральном округе.
Критическое состояние магистралей является одной из ключевых проблем, волнующих население. По словам Гольдштейна, только 42% автомобильных путей в регионе соответствуют нормативу. Для кардинального изменения ситуации необходим комплексный подход, а не точечное устранение повреждений. Приоритетом станет приведение в порядок центральных магистралей, таких как трасса Ухта – Сыктывкар, с последующим переходом к межпоселковым маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Главы Коми.
Уже в текущем году объем работ значительно увеличен. Если за весь период действия нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в регионе отремонтировали 350 километров, то только в 2025 году планируется привести в порядок 220 километров. На эти цели направлено 13 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает финансирование прошлого года. Рост инвестиций стал возможен благодаря поддержке федерального центра и сотрудничеству с социальными партнерами, включая компанию “Газпром”.
Для повышения эффективности ремонта впервые закуплены передвижные асфальтобетонные заводы. Один уже работает в Удорском районе, второй монтируют на участке Кожва – Чикшино. Активные работы ведутся по всей республике: завершены участки в Усть-Вымском и Сысольском районах, продолжается ремонт в Прилузье и на Вуктыльском направлении. В рамках соглашения с “Газпромом” отремонтировано почти 15 километров дороги “Керки – Дутово”.
Все контракты на текущий год заключены, работы активно ведутся. Отдельное внимание уделено дороге к Дырносским дачам, которую не удалось включить в план 2025 года. Ее капитальный ремонт запланирован на 2026 и 2027 годы, когда приведут в нормативное состояние все 5,1 километров этого пути.