В Сыктывкаре более 70 процентов жителей не удовлетворены состоянием дорог

Жители Прилузья и Усинска больше других довольны дорогами в Коми. Об этом пишет БНК.

Опрос, проведенный на официальном портале Республики Коми, показал, что жители Прилузского района и Усинска наиболее удовлетворены качеством дорог в своих муниципалитетах. 62% опрошенных в южном районе региона считают состояние дорог хорошим, а в Усинске этот показатель составляет 50%.