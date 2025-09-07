В Сыктывкаре более 70 процентов жителей не удовлетворены состоянием дорог
- 10:45 7 сентября
- Анастасия Амелькина
Жители Прилузья и Усинска больше других довольны дорогами в Коми. Об этом пишет БНК.
Опрос, проведенный на официальном портале Республики Коми, показал, что жители Прилузского района и Усинска наиболее удовлетворены качеством дорог в своих муниципалитетах. 62% опрошенных в южном районе региона считают состояние дорог хорошим, а в Усинске этот показатель составляет 50%.
В целом по республике, исследование, в котором приняли участие 2502 человека, выявило, что лишь 18,6% респондентов удовлетворены состоянием дорог, в то время как 71% выразили недовольство.
Наибольшее неудовлетворение качеством дорог наблюдается в Койгородском (100%), Удорском (96,9%) и Сыктывдинском (92,6%) районах. В Сыктывкаре удовлетворены дорогами 14,3% опрошенных, а недовольны – 73,4%. Стоит отметить, что в Койгородском районе в опросе участвовал всего один человек, что могло повлиять на итоговый результат.
Главной причиной недовольства, по мнению респондентов, является плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки, повреждения), на это указали почти 95% опрошенных. Также жители жалуются на отсутствие асфальтового покрытия (27%), нехватка или повреждение дорожных знаков, светофоров и разметки (12%), а также на отсутствие остановочных пунктов (8%).