Волонтеры "ЛизаАлерт" в Коми подвели итоги августа: спасено 22 жизни

Благодаря оперативной работе волонтеров в 22 случаях поиски завершились успешно – пропавшие были найдены живыми и возвращены к своим семьям. Кроме того, в августе установлена личность двух человек, чьи данные ранее были неизвестны. К сожалению, шесть заявленных случаев остаются нераскрытыми, поиски продолжаются, и волонтеры активно распространяют ориентировки и проверяют все поступающие свидетельства. Также имеется одна неподтвержденная заявка, требующая дополнительной проверки информации.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" республики в августе 2025 года получил 36 заявок на поиск пропавших людей, включая пять заявок на несовершеннолетних.

В четырех случаях пропавшие были найдены погибшими. Об этом сообщает ИА " Комиинформ ". Волонтеры выражают искренние соболезнования родным и близким умерших.

Несмотря на печальные исходы, "ЛизаАлерт" в Коми продолжает свою работу по поиску пропавших без вести людей. Волонтеры призывают всех неравнодушных жителей региона присоединяться к отряду и оказывать помощь в распространении информации о пропавших. Любая, даже самая незначительная, деталь может оказаться ключевой в успешном поиске.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавших людях, немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

Стоит отметить, что в июне 2025 года в отряд поступила 21 заявка на поиск, а в июле – 28 заявок. Августовские цифры свидетельствуют о продолжающейся напряженной работе волонтеров "ЛизаАлерт" в регионе.