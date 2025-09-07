Коми встречает сентябрь теплом и туманами: подробный прогноз на 7 сентября
- 06:30 7 сентября
- Анастасия Амелькина
Жителям республики стоит ожидать переменчивой погоды в воскресенье, но в целом день обещает быть довольно комфортным. Синоптики прогнозируют контраст между южными и северными районами региона, а также утренние туманы, создающие мистическую атмосферу.
В южных районах Коми ожидается переменная облачность, однако вероятность осадков крайне невелика. Идеальная погода для прогулок и наслаждения осенними пейзажами! Северные районы, напротив, встретят день облачностью с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем осадки станут более вероятными.
Общим для всей республики станет туман, который окутает регион ночью и утром, привнося в ландшафт элемент загадочности. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах в это время суток.
Что касается ветра, то он будет различным по силе и направлению. На юго-западе ночью ожидается переменный ветер со скоростью 1-5 м/с, а днем он сменится на северо-западный и западный со скоростью 3-8 метров в секунду. На остальной территории в западной четверти ночью ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днем усилится до 5-10 м/с. Особенно внимательными стоит быть жителям крайнего северо-востока, где порывы ветра могут достигать 14 м/с.
По прогнозу ЦГМС региона, ночью ожидается +6…+11°С, а при прояснении столбик термометра может опуститься до 0…+5°С. Днем воздух прогреется до +17…+22°С, но на крайнем северо-востоке будет прохладнее - +11…+16 градусов.
В Сыктывкаре 7 сентября ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром город окутает туман. Ветер ночью будет переменным со скоростью 1-5 м/с, а днем сменится на северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит +6…+8°С, а днем поднимется до +20…+22°С.