Коми встречает сентябрь теплом и туманами: подробный прогноз на 7 сентября

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителям республики стоит ожидать переменчивой погоды в воскресенье, но в целом день обещает быть довольно комфортным. Синоптики прогнозируют контраст между южными и северными районами региона, а также утренние туманы, создающие мистическую атмосферу. В южных районах Коми ожидается переменная облачность, однако вероятность осадков крайне невелика. Идеальная погода для прогулок и наслаждения осенними пейзажами! Северные районы, напротив, встретят день облачностью с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем осадки станут более вероятными.

Общим для всей республики станет туман, который окутает регион ночью и утром, привнося в ландшафт элемент загадочности. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах в это время суток.

Что касается ветра, то он будет различным по силе и направлению. На юго-западе ночью ожидается переменный ветер со скоростью 1-5 м/с, а днем он сменится на северо-западный и западный со скоростью 3-8 метров в секунду. На остальной территории в западной четверти ночью ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днем усилится до 5-10 м/с. Особенно внимательными стоит быть жителям крайнего северо-востока, где порывы ветра могут достигать 14 м/с.