Порой в жаркую погоду есть вообще не хочется. Если кроме окрошки и винегрета других блюд вы не помните, наша подборка для вас. Мы собрали несложные рецепты, которые не отнимут много времени и сил. Среди них есть напитки, легкие салаты, освежающие супы и холодные закуски. Берите на заметку!



Фаршированные помидоры с семгой от менеджера по продажам Анны Нечаевой

Ингредиенты:

Помидор (некрупный) — 5 шт, рис (Анна рекомендует Жасмин от «Мистраль») — 2 ст. л., семга слабосоленая — 50 г, огурец (небольшой) — 1 шт, зелень на ваш вкус, масло оливковое — 2 ст. л., сок лимонный по вкусу, соль, перец.

У помидоров срезать верхушку, примерно на 1 см. Чайной ложкой вынуть мякоть. Рис отварить до готовности. Рыбу и огурец нарезать мелкими кубиками, зелень порубить. Соединить рис с рыбой, огурцом и зеленью. Приправить смесь солью, перцем. Добавить лимонный сок и масло, перемешать. Заполнить помидоры полученной смесью и украсить кусочками рыбы.

- Отличная закуска на жаркую погоду, так как блюдо подается холодным и не требует многочасовой готовки у раскаленной плиты. К тому же не потолстеешь от такого блюда и много не съешь - оно довольно сытное, - рассказала Анна.



Салат «Яблочная свежесть» от рерайтера Дмитрия Паскара

Ингредиенты:

Пара красных или желтых яблок, 100 гр грецких орехов, 100 гр сыра твердых сортов, салат айсберг 1-2 пучка, сок одного лимона, зеленый лук (по вкусу) и немного бекона, карбоната или любого копченого мяса на свой вкус.

У лимона снять цедру и выдавить сок. Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, порезать на кубики и сбрызнуть лимонным соком. Мелко нарезать мясо, натереть сыр. Орехи порубить. Все ингредиенты соединить, добавить оставшийся сок лимона, посолить, заправить сметаной, йогуртом или оливковым маслом.

- Яблоки и другая зелень в сочетании с «обычными» продуктами вроде сыра и мяса дают освежающий эффект и необычный вкус, - поделился Дмитрий.

Холодный щавелевый суп от корреспондента Евгении Сычевой

Ингредиенты: картофель 2 шт, курица - 500 гр, щавель - 200 гр, яйца - 2-3 шт, зелень по вкусу.

Сварить бульон из курицы и по готовности вынуть мясо. Отдельно сварить яйца. В кипящий бульон закинуть очищенный порезанный картофель. Пока картофель варится нарезать щавель и курицу. Когда картофель почти сварится, добавить щавель и курицу. Поварить еще минут 3-5. Посолить и поперчить. Снять с огня и подождать пока суп остынет, убрать в холодильник. При подаче положить мелко нарубленную зелень, яйцо (мелко порубить или нарезать на четвертинки).

- Жарким летом не хочется горячих, наваристых супов и борщей. Пришло время легких овощных первых блюд, а главное — холодных. Легкая пикантная кислинка отлично утоляет жажду, от этого супа нет ощущения тяжести в животе, но при этом он очень сытный, - поделилась Евгения.

Салат с сыром и фасолью от главного редактора Владислава Гусельникова

Ингредиенты:

Огурец - две штуки, красная фасоль - одна банка, тертый сыр (Владислав рекомендует LiebenDorf уже тертый) - около 200 грамм, копченая курица (лучше грудка) - 300-400 гр, майонез.

Огурцы нарезаем на 4 части, а затем дольками. Курицу нарезаем небольшими кусочками. С фасоли сливаем воду. Все ингредиенты смешиваем, высыпаем сыр из упаковки (или если у вас кусковой - натереть на крупной терке). Заправляем майонезом. Всё, салат готов!

- Самое крутое в этом салате, что он делается максимально просто. Это хорошее блюдо на лето, потому что оно отлично освежает. Конечно, сам по себе салат получается не самым дешевым, зато блюдо сытное и ооочень вкусное. В принципе, целый день можно питаться только им, - рассказал Владислав.

Холодный чай от менеджера по продажам Наталии Стремедловской

Холодный чай - это просто благословение в жаркий день. Мой рецепт холодного чая с лимоном базируется на приготовлении двух концентратов: лимонного и чайного. С ними в нужное время, добавив еще немного охлажденной воды и льда, можно приготовить замечательный холодный чай с лимоном, - рассказала Наталия.

- Берете заварной чай, завариваете 3 столовых ложки во френч-прессе, фильтруете и заливаете в кастрюлю. Добавьте туда холодной воды и льда. Делаете отдельно лимонный концентрат: выдавите половинку лимона в кружку и залейте теплой водой. И добавляете к чайному концентрату. Если хотите получить необычный вкус, добавьте к чайному концентрату мяту. Можно ее заменить мелиссой или кулинарной вербеной, интересный вкус также будет с лимонным тимьяном или розмарином. Но с двумя последними травами следует быть осторожным, хватит не пучок, а лишь несколько веточек, поскольку они дают интенсивный аромат, - поделилась секретами Наталия.

Остатки чайного и лимонного концентрата можно заморозить в формочках и добавлять кубики льда к основному напитку, тогда лед не растворит вкуса холодного чая с лимоном. Заморозить можно и сами кружочки лимона и использовать их для охлаждения напитков, как лед.

Салат «Арбузная долька» от копирайтера Елены Мироновой

Ингредиенты: куриное филе — 400 гр, сыр — 150 гр, помидоры — 2-3 шт, огурец — 1-2 шт., зелень, маслины для украшения, майонез или сметана.

Сварите филе в подсоленной воде, остудите. Разделите его на тонкие волокна или нарежьте небольшими кусочками. Сыр и огурец натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте соломкой, при этом мякоть лучше предварительно убрать, чтобы в салате не было лишней жидкости. Начинаем собирать салат. На большую плоскую тарелку выложите порезанное филе в форме полумесяца. Промажьте слой майонезом или сметаной, посолите. Сверху посыпаем сыром, снова смазываем заправкой. Следующим слоем выложите помидоры. Слейте сок из огурцов, если он успел образоваться, и выложите по круглому краю, чтобы было похоже на корку арбуза. Огуречный слой посыпьте мелко рубленой зеленью, помидоры украсьте кусочками маслин - это косточки арбуза. Салат готов!

- Если ищете легкое, но питательное блюдо, салат «Арбузная долька» - то, что надо! Этот несложный рецепт из простых ингредиентов удивит и оригинальным видом, и нежным вкусом. Это красочное, сочное и аппетитное блюдо идеально подойдет на праздничный стол и, поверьте, надолго на нем не задержится. И всего 265 ккал! При желании можно смешать сметану и майонез и сделать заправку менее калорийной.

В качестве напитков Елена рекомендует старый добрый морс, тем более уже совсем скоро начнут поспевать ягоды. Его можно варить круглогодично, если заморозить урожай.

Морс по классике не варят: сырые ягоды или фрукты отжимают и разводят кипятком, по вкусу добавляют мёд или сахар, жмых выбрасывают. Но ягод даже для 1 стакана нужно довольно много. Поэтому чтобы усилить вкус, ягоды варят 5-10 минут.

На литр воды 1 стакан ягод и 3 столовые ложки сахара или меда. Ягоды перебрать, испорченные удалить. Хорошие ягоды промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и добавить сахар. Варить 5-10 минут после закипания. Можно добавить несколько видов ягод, яблоко, лимон - что любите. Морсу дать остыть естественным образом и настояться несколько часов. Затем убрать в холодильник. Стаканчик такого морса отлично утоляет жажду и насыщает организм витаминами.