Владимир Уйба уходит в отпуск

Владимир Уйба сообщил, что уходит в короткий отпуск. По словам главы, он будет отсутствовать до следующей недели.

Стоит отметить, что долгого отдыха у Владимира Уйбы не получится, ведь совсем скоро ему предстоит выступать в Москве.

- До 4 октября я взял кратковременный отпуск. 5 октября я работаю в Москве на заседании Совета Федерации, где будут выступать с докладом. Поэтому я не буду ежедневно информировать вас о ситуации в республике. Но 5 октября я выйду к вам с информационным сообщением, - рассказал Уйба.

6 октября он вернется в Коми.