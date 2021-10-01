Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Владимир Уйба уходит в отпуск

Владимир Уйба уходит в отпуск

01 октября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Владимир Уйба уходит в отпуск Фото с сайта rkomi.ru
Глава региона будет отсутствовать несколько дней

Владимир Уйба сообщил, что уходит в короткий отпуск. По словам главы, он будет отсутствовать до следующей недели. 

Стоит отметить, что долгого отдыха у Владимира Уйбы не получится, ведь совсем скоро ему предстоит выступать в Москве. 

- До 4 октября я взял кратковременный отпуск. 5 октября я работаю в Москве на заседании Совета Федерации, где будут выступать с докладом. Поэтому я не буду ежедневно информировать вас о ситуации в республике. Но 5 октября я выйду к вам с информационным сообщением, - рассказал Уйба.

6 октября он вернется в Коми.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Глава Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре на пяти перекрестках установят дополнительные секции светофора Посмотреть все

Редакция рекомендует

29 сентября
Исследование: женщины в Сыктывкаре чаще подвергаются дискриминации при трудоустройстве, чем мужчины Читать
29 сентября
Врач объяснил, почему жителей Коми призывают вакцинироваться как можно быстрее Читать
28 сентября
«Разбазаривание денег республики»: сыктывкарцы о подсветке здания Госсовета Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

29 сентября
В России предложили запретить людям с судимостью работать в такси
29 сентября
Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья
28 сентября
Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября
27 сентября
Эксперт рассказал, сколько в России детей с ожирением
27 сентября
Врач: горячий чай может вызвать рак
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru