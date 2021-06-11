В Сыктывкаре восстановят стену Цоя

В интернет-приемной депутата Госсовета Коми Сергея Артеева появилась информация о том, что в Сыктывкаре планируют восстановить стену Цоя.

Идею отреставрировать исторический объект Сергей Артеев высказал неделю назад. Для начала работы необходимо было договориться с собственником забора, на котором изображено граффити - «Сыктывкарским водоканалом», чтобы привести конструкцию в исправное состояние.

- Нашу идею поддержал первый вице-мэр столицы Александр Можегов, который оперативно решил вопрос с собственником забора. Предприятие также пошло навстречу и провело необходимые работы, за что хочется выразить всем большую благодарность, - отметил депутат.

Сейчас наступает следующий этап – подбор художников, обсуждение идеи, изготовление эскиза и его согласование. Затем состоится субботник по уборке и очистке территории и собственно само оформление стены.

- Полагаю, к 15 августа – Дню памяти Виктора Цоя – нам удастся воплотить идею в жизнь. Хочу напомнить, что это народный проект, поэтому Общественный Совет Магистрального округа Сыктывкара будет благодарен за любую помощь, - рассказал Сергей Артеев.

«Стена Цоя» располагается во дворе за детским садом по адресу: Печорская, 8А. Она одна из самых старых в России, появилась 25 мая 1991 года усилиями местных жителей, которые обычными маркерами написали несколько фраз в память об артисте на бетонном заборе.



Постепенно «Стена Цоя» обрастала рисунками и новыми фразами. Тогда не было какого-то общего порядка: все желающие просто писали всё, что было у них на душе. В августе 2014 года «Стену Цоя» решили обновить и привести к тому виду, в котором она находится и сейчас — портрет музыканта на черном фоне.



Ежегодно 15 августа, в день смерти Цоя поклонники музыканта приносят к Стене цветы. А в барах, клубах и других культурных заведениях проходят вечера памяти Виктора Цоя, где сыктывкарские музыканты играют каверы на лучшие песни группы «Кино».