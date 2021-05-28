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В Сыктывкаре продолжают обрабатывать территории от борщевика

В Сыктывкаре продолжают обрабатывать территории от борщевика

28 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре продолжают обрабатывать территории от борщевика Фото пресс-службы администрации Сыктывкара
Борьба должна проводиться и на частных территориях

На сегодня гербицидом обработано 20 объектов по улицам Куратова, 72 и 76, Кутузова, 13, Ленина, 4 и 17, Малышева ,31, Микушева, 1-29, 79, 81, Нагорная, Печорская, 12. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Применяемые гербициды имеют все необходимые разрешения, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву. Вещество действует только попадая на само растение. 

Напомним, в 2021 году силами подрядчика обработка пройдет в три этапа и продлится до 17 августа. Сроки начала и окончания выполнения работ могут быть изменены в связи с погодными условиями. 

В этом году под обработку попадают городские территории общей площадью почти восемьсот тысяч квадратных метров. 

Обработка пройдет на 86 участках, среди которых мкр. Орбита, Лесозавод, Нижний Чов, Октябрьский проспект, ул. Маркова, Лесопарковая, Элеваторная, Печорская, Ручейная и др.

В Управлении ЖКХ администрации города отметили, что работа по борьбе с борщевиком должна проводиться и на частной земле.

Так, например, борщевик можно скосить, выкопать с корневищем, применить укрывные затеняющие материалы или использовать гербициды.

В случае неисполнения требования будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный Законом РК «Об административной ответственности в Республике Коми». Нарушение влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

***Борщевик является опасным растением, в соке которого содержатся токсичные вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. При попадании сока на кожу, которая впоследствии подвергается контакту с солнечными лучами, возникают ожоги (фотохимические дерматиты). Они появляются не сразу, а через несколько часов (или дней).
После контакта с соком борщевика необходимо срочно принять следующие меры:
1. Немедленно промыть пораженные участки кожи обильным количеством воды с мылом;
2. Максимально закрыть одеждой эти места от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на два-три дня.

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