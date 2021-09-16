В Сыктывкаре появится новый дублер Октябрьского проспекта

В столице Коми будет создан второй дублер Октябрьского проспекта. Это необходимо для того, чтобы снизить нынешнюю нагрузку на этот участок.

Сообщается, в следующем сезоне ремонтные работы будут организованы на улице Индустриальной и участке Сысольского шоссе от улицы Маркова до улицы Пермской. Наибольшие траты потребуются в первом случае, так как на улице Индустриальной предстоит реконструкция и укладка асфальта.

Всего в течение следующего года планируется отремонтировать 11 улиц: