В Сыктывкаре появится новый дублер Октябрьского проспекта

Это произойдет до конца следующего года
В Сыктывкаре появится новый дублер Октябрьского проспекта16 сентября 2021
Фото из архива редакции
В столице Коми будет создан второй дублер Октябрьского проспекта. Это необходимо для того, чтобы снизить нынешнюю нагрузку на этот участок.
Сообщается, в следующем сезоне ремонтные работы будут организованы на улице Индустриальной и участке Сысольского шоссе от улицы Маркова до улицы Пермской. Наибольшие траты потребуются в первом случае, так как на улице Индустриальной предстоит реконструкция и укладка асфальта.
Всего в течение следующего года планируется отремонтировать 11 улиц:
- Сысольское шоссе от ул.Пермская до ул.Маркова (подъезд к Аэропорту от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая на участке Лесозавод – Кочпон-Чит – Давпон до ул.Маркова)
- ул.Куратова
- ул.Маегова
- Пушкинский проезд
- Нагорный проезд
- ул.Индустриальная (подъезд к промышленному узлу "Дырносский")
- ул.Судостроительная (пгт. Краснозатонский)
- ул.Трудовая (автомобильная дорога Обход центральной части п.г.т. Краснозатонский)
- ул.Олега Кошевого (в п. Выльтыдор)
- ул.Охотничья (п.г.т. В.Максаковка)
- ул.Магистральная (п. Н.Чов)
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