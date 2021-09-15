В Сыктывкаре построят новую школу на 825 мест

Стало известно, что в Сыктывкаре появится новая школа. Об этом сообщил Глава Коми Владимир Уйба.

Так, согласно Стратегической карте развития инфраструктуры сферы образования, до 2025 года планируется строительство школы в Емвале на 825 мест.

«После получения положительного заключения госэкспертизы проект будет включён в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Предварительная стоимость объекта – 892,95 миллиона рублей», - рассказал Владимир Уйба.

Правительство региона во главе с Владимиром Уйба качественно и своевременно подготовило документы, направив их в Москву, и в результате на строительство школы Республика Коми получит субсидию из федерального бюджета в размере 458,8 миллионов рублей. Соответствующее решение принято Министерством просвещения Российской Федерации.