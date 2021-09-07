В школьных столовых детей запретили кормить популярными продуктами

В российских школьных столовых попали под запрет сразу несколько продуктов и блюд. Подробности со ссылкой на Роспотребнадзор публикует “Лента.ру”.

Так, в немилости оказались макароны по-флотски, блины с мясом или творогом, сырокопченая колбаса, макароны с яйцом и яичница-глазунья. Также теперь запрещены заливные блюда, студни, форшмаки из сельды, окрошка и холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. А еще поварам придется отказаться от мяса диких животных, яиц водоплавающих птиц, кремовых кондитерских изделий, арахиса и карамели.

Что касается напитков, то в “стоп-лист” попали энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.