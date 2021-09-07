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В школьных столовых детей запретили кормить популярными продуктами

В школьных столовых детей запретили кормить популярными продуктами

07 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В школьных столовых детей запретили кормить популярными продуктами Фото из архива редакции
Рассказываем об изменениях

В российских школьных столовых попали под запрет сразу несколько продуктов и блюд. Подробности со ссылкой на Роспотребнадзор публикует “Лента.ру”.

Так, в немилости оказались макароны по-флотски, блины с мясом или творогом, сырокопченая колбаса, макароны с яйцом и яичница-глазунья. Также теперь запрещены заливные блюда, студни, форшмаки из сельды, окрошка и холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. А еще поварам придется отказаться от мяса диких животных, яиц водоплавающих птиц, кремовых кондитерских изделий, арахиса и карамели.

Что касается напитков, то в “стоп-лист” попали энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

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Дети Еда

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