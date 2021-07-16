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В Минздраве Коми рассказали, что будет, если привиться только одним компонентом вакцины от коронавируса

В Минздраве Коми рассказали, что будет, если привиться только одним компонентом вакцины от коронавируса

16 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Минздраве Коми рассказали, что будет, если привиться только одним компонентом вакцины от коронавируса Фото с официального сайта вакцины Спутник V
Человек сведет на «нет» весь эффект от первой дозы

В Минздраве Коми рассказали, что будет, если человек привился первым компонентом вакцины от коронавируса, но забыл привиться вторым.

Специалисты сообщили, что одна доза вакцины от коронавируса защитит человека от инфекции не более, чем на три месяца. Вторая доза нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Делать ее обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. 

Допустимый интервал между дозами вакцины возможно удлинять в 30-45 дней. Но в условиях пандемии, полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее. Оптимальный интервал составляет 21 день. 

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Коронавирус

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