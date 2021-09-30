В 2022 году планируют построить новый мост через Сысолу

Тема строительства мостового перехода в обход Сыктывкара через реку Сысола на автомобильной дороге «Вятка» - Верхняя Максаковка стала одной из определяющих при проведении рабочего совещания с Александром Ильенко и Михаилом Жадейко - представителями Акционерной финансовой корпорации «Система» - крупного частного инвестора в реальный сектор экономики России.



Согласно представленному региональному проекту, строительство внеклассного автодорожного моста через реку Сысола будет обеспечивать транспортное сообщение северных и центральных районов Республики Коми. При воплощении проекта в жизнь решится сразу несколько проблем: увеличится пропускная способность автомобильных дорог в составе агломерации Сыктывкара, улучшится безопасность дорожного движения на дорогах столицы, улучшится транспортно-грузовое сообщение между районами Республики. Если строительство начнется, согласно плана, в 2022 году, то уже в скорм времени автодорожный мост протяженностью 410 пог.м и с подходами к мостовому переходу длинной 7,2 км обеспечат проезд тяжеловесного транспорта по сети Сыктывкара и компенсируют объездную дорогу.



Встреча с АФК «Система» проводилась уже не в первый раз. Несколькими месяцами ранее, в ходе рабочей встречи, которая проходила под председательством Главы нашего региона Владимира Уйба, уже были достигнуты определенные договоренности в ряде вопросов, затронувших санаторий «Серегово» и возможные механизмы завершения его строительства. Так же дальнейшее обсуждение коснулось участия АФК «Система» и партнеров в комплексном развитии города Сыктывкара, в том числе строительства жилого комплекса по Октябрьскому проспекту.