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Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации

Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации

10 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации Фото с сайта travelvesti.ru
Привиться нужно будет в течение трех дней после заселения в отель

С 1 августа туристам, приехавшим на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на администрацию региона пишет РИА Новости

Так, отдыхающие могут посещать Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней с момента заселения в отель они должны будут самостоятельно обратиться в прививочный пункт и представить документ о добровольном согласии на вакцинацию. Тем, кто этого не сделает, могут назначить штраф по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 

Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал, что всех отдыхающих обеспечат вакциной. По его словам, краевые власти уже попросили выделить дополнительно 300 тысяч доз.

С начала июля кубанские отели принимают туристов с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Затем ввели некоторые послабления — можно приезжать с документом о перенесенном COVID-19, а отдыхающие, у которых есть медотвод от вакцинации, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Детям до 14 лет никаких медицинских документов не нужно.

И будьте внимательнее при покупке или бронировании туров. К примеру, недавно жительница Сыктывдинского района хотела забронировать домик в Сочи. «Владелец» попросил перекинуть деньги на карту, женщина без каких-либо подозрений это сделала и осталась без денег. А средства, что удивительно, вообще ушли в Австралию. 

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Коронавирус Туризм

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