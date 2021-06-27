Терапевт предупредил о риске заболеть коронавирусом через кальян

Заразиться коронавирусом можно, если не соблюдать правила гигиены при курении кальяна, считает главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина. Об этом сообщает «Российская газета».

Она отметила, что сейчас в стране обострилась эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса. По словам эксперта, вирус размножается активнее во влажной теплой среде, и жаркая погода способствует распространению инфекции.

- Именно такая среда создается в трубках кальянов. Исследования показывают, что в кальянах скапливаются и размножаются возбудители туберкулеза. Как правило, люди курят кальян по очереди, не всегда соблюдают правила гигиены и могут передавать бактерии и вирусы друг другу, даже не подозревая об этом, - сказала Оксана Драпкина.

Главный терапевт страны рекомендует вообще отказаться от курения сигарет, вэйпов, кальянов.

-Во время жары нужно стараться дышать чистым свежим воздухом, проводить время в тени или в кондиционируемом помещении. Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь, на сердечно-сосудистую и нервную систему. Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары. Курение и жара вместе ведут к снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз, - сказала Оксана Драпкина.

Высокие температуры особенно опасны для стариков и детей, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, сердечно-сосудистыми и онкологическими.