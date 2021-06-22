К нам в редакцию обратился общественник, который рассказал о вопеющем случае хамства со стороны сотрудника ДПС.

Урбанист Дмитрий Махов рассказал, что в силу своей общественной работы ему часто приходится прогуливаться с фотоаппаратом и фиксировать различные правонарушения, например, рубку деревьев, ДТП, для дальнейшего анализа и информационной огласки.Однако 17 июня с ним произошла очень неприятная ситуация.

- Я делал фотографии ДТП с автобусом на улице Школьной между остановками «Скала» и «Водобашня». Сотрудник ДПС спросил меня: «Что, заняться нечем?». Я уточнил, что он имеет ввиду, на что получил ответ, что я фотографирую мужчин, так как мне женщины не дают, - поделился урбанист.

Довод Дмитрия Махова о том, что он фотографировал место аварии, никак не вразумил инспектора и младший лейтенант ГИБДД еще несколько раз заявил ему, что он фотографировал мужчин.

- Что самое интересное, рядом припарковалась машина на газоне. Сотрудник вместо того, чтобы заниматься своими профессиональными обязанностями, пристает к прохожим, - заключил Дмитрий Махов.

Урбанист рассказал, что согласно статье 152 ГК РФ вести фото- и видеосъемку в общественных местах разрешено, а согласно статье 8 закона «О полиции» можно фотографировать и сотрудников органов.

Дмитрий Махов заснял происшествие на видео, ролик есть в распоряжении портала PG11.ru. Мы отправили запрос в МВД по этому происшествию, чтобы узнать подробности.