Сыктывкарский юрист рассказала, что можно и что нельзя делать у мемориалов ВОВ

Недавно в Сыктывкаре случилось проишествие, которое взбудоражило общественность: две несовершеннолетние девушки затушили Вечный огонь. Поэтому мы решили узнать у юриста Дарьи Пухтинской о том, какое наказание идет за надругательства над символами победы и что вообще нельзя делать рядом с памятниками.

- Около года назад приняли законопроект, который ужесточает ответственность за неправомерные действия в отношении воинских захоронений и мемориалов ВОВ. Сейчас благодаря нему внесены изменения в Уголовный кодекс Российский Федерации (дополнили статью 243.4 и внесли изменения в статью 244 УК РФ, - поделилась Дарья Пухтинская.

Как отметила юрист, к культурным объектам, которые защищает УК РФ, относятся:

воинские захоронения;

памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященные дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий);

памятники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы.

Уничтожать или повреждать их нельзя. В качестве наказания за подобные действия предусмотрены:

штраф до 3 миллионов рублей;

принудительные работы до 3 лет;

лишение свободы сроком до 3 лет;

При этом, если вандалзим совершен в отношении объектов памяти ВОВ, то наказание предусматривает:

штраф в размере от 2-5 миллионов рублей;

обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;

принудительные работы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок до пяти лет.