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Сыктывкарский юрист рассказала, что можно и что нельзя делать у мемориалов ВОВ

Сыктывкарский юрист рассказала, что можно и что нельзя делать у мемориалов ВОВ

27 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарский юрист рассказала, что можно и что нельзя делать у мемориалов ВОВ Фото из архива PG11.ru
Недавно был принят законопроект, ужесточающий ответственность

Недавно в Сыктывкаре случилось проишествие, которое взбудоражило общественность: две несовершеннолетние девушки затушили Вечный огонь. Поэтому мы решили узнать у юриста Дарьи Пухтинской о том, какое наказание идет за надругательства над символами победы и что вообще нельзя делать рядом с памятниками. 

- Около года назад приняли законопроект, который ужесточает ответственность за неправомерные действия в отношении воинских захоронений и мемориалов ВОВ. Сейчас благодаря нему внесены изменения в Уголовный кодекс Российский Федерации (дополнили статью 243.4 и внесли изменения в статью 244 УК РФ, - поделилась Дарья Пухтинская.

 

 

Как отметила юрист, к культурным объектам, которые защищает УК РФ, относятся:

  • воинские захоронения; 
  • памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященные дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий); 
  • памятники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы.

Уничтожать или повреждать их нельзя. В качестве наказания за подобные действия предусмотрены:

  • штраф до 3 миллионов рублей; 
  • принудительные работы до 3 лет; 
  • лишение свободы сроком до 3 лет; 

При этом, если вандалзим совершен в отношении объектов памяти ВОВ, то наказание предусматривает:

  • штраф в размере от 2-5 миллионов рублей; 
  • обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов; 
  • принудительные работы на срок до пяти лет; 
  • лишение свободы на срок до пяти лет.

- Одним из ярких и, к сожалению, частых примеров вандализма является тушение Вечного огня.

- Что касается новости о подростках, которые затушили Вечный огонь: достоверно квалифицировать их действия как преступные в рамках Уголовного кодекса невозможно из-за недостаточности исходных данных.Преступление должно включать все признаки, предусмотренные его составом, в том числе относящиеся как к субъекту (например, возраст и другие), так и к цели установленной статьей. Однако, согласно практике, чаще всего подобные случаи с несовершеннолетними рассматриваются в рамках административных правонарушений.

- Поразительно, что и взрослые в ряде случаев посягают на вечную память. Так, год назад в Санкт-Петербурге девушка сожгла розу в Вечном огне. В результате, по сведениям из СМИ, ее привлекли к административной ответственности за хулиганство, - заключила юрист.

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