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Супер-звезды, дорогущая ледяная сказка и новая площадь: чем запомнились мэры Сыктывкара

Супер-звезды, дорогущая ледяная сказка и новая площадь: чем запомнились мэры Сыктывкара

03 июня 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 6+
Супер-звезды, дорогущая ледяная сказка и новая площадь: чем запомнились мэры Сыктывкара Мэр Валерий Козлов на общегородском субботнике
К приближающемуся Дню города портал PG11.ru вспомнил о том, что изменилось в Сыктывкаре при бывших градоначальниках

С мэрами у Сыктывкара до Натальи Хозяиновой не задалось: Сергей Катунин, Роман Зенищев, Иван Поздеев были фигурантами уголовных дел, а Андрей Самоделкин и Валерий Козлов продержались в должности не более 2-х лет. К приближающемуся Дню города портал PG11.ru вспомнил о бывших градоначальниках и о том, что изменилось в Сыктывкаре во время их работы. 

Сергей Катунин — мэр Сыктывкара с 2002 по 2005 год

6 марта 2002 года Сергея Катунина избрали мэром. В июне 2005 года градоначальник покинул «Единую Россию» и вступил в «Родину». А также сделал громкое заявление в адрес главы республики о том, что у власти находится человек, купленный сырьевыми олигархами, и он не решает вопросы самостоятельно. Также Катунин заявил, что в Сыктывкаре правят балом откровенные бандиты, которые близки ко двору.
Чуть позже в интервью одной из местных радиостанций Сергей Катунин снова высказался о Торлопове (на тот момент - глава Коми): «Беззаконие в Сыктывкаре санкционировано главой республики, который нанял банду преступников, которые с утра до вечера шантажируют депутатов городского совета, требуют освобождения мною кресла главы города только по одной простой причине — потому что у нас не сложились отношения с главой республики». 

Фото komikz.ru

После этого Торлопов обратился в прокуратуру, и на Сергея Катунина завели уголовное дело по статье «Клевета». Катунина признали виновным и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.
В 2007 году после ухода с поста градоначальника, Сергей Катунин был депутатом в Госсовете Коми до 2011 года. С 2015 года вел свою передачу «Катунин.NET» на телевидении. Сейчас Сергей Катунин не занимает никаких должностей и находится на пенсии. 

Чем запомнился мэр?

В интервью БНК Сергей Катунин рассказал, что хотел, чтобы когда люди слышат слово «сыктывкарец», понимали, что это столица и люди здесь прекрасные. Поэтому он впервые для республики Коми потратил немыслимое для того времени количество денег – 2,5 миллиона на то, чтобы сделать «ледяной» Новый год, ледяную сказку на площади. Сергей Катунин гордится тем, что даже Шпектор (мэр Воркуты в 1998-2007 годах - прим. ред.), у которого всегда всё было лучше, когда увидел ледяной городок, стоял в течение сорока минут, остолбенев. 

За время на посту Сергей Катунин  в два раза увеличил торговые площади в Сыктывкаре. Так появился «Город Мастеров», «Рублик», «Аврора», «Звездный» и еще пара магазинов. Мэр лично открывал эти торговые точки. 


В начале «нулевых» Сергей Катунин решил возродить Мичуринский парк и начал с того, что всю свою администрацию вывел на субботник по уборке его территории.

Мичуринский парк до реконструкции. Фото ok-inform.ru

Парк действительно стал чище и начал преображаться, правда, происходило это стихийно, без плана благоустройства.

 

Роман Зенищев — мэр Сыктывкара с 2006 по 2011 год

В 2003 году Романа Зенищева избрали депутатом Совета Сыктывкара. В 2004 году он стал депутатом Госсовета Коми. А 31 марта 2006 года Зенищев возглавил администрацию МО ГО «Сыктывкар». В марте 2011 года Роман Зенищев подал в отставку. В июле 2013 года экс-мэра Сыктывкара объявили в международный розыск. В феврале 2014 года сотрудники ФСБ задержали его в Москве. 

Фото tass.ru

На бывшего градоначальника завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В 2015 году он получил первый приговор, спустя год суд признал его виновным еще в одном преступлении. Окончательный приговор Зенищеву вынесли в 2018 году и назначили 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 1,5 миллионов рублей и конфискацию имущества на сумму более 13 миллионов рублей. Сейчас Роман Зенищев сидит в тюрьме. 

Чем запомнился мэр?

Под руководством Романа Зенищева отремонтировали сыктывкарские дороги. С 2006 года в городе стали укладывать брусчатку, но инициатива оказалась неудачной - тротуары быстро пришли в негодность. 

Такие дырявые тротуары в Сыктывкаре сегодня встречаются сплошь и рядом 

В годы его работы в городе стало чище: коммунальщики вдруг вспомнили о своей работе. В Сыктывкаре появились лежачие полицейские возле школ, стали убирать незаконно построенные гаражи. А еще запретили выпивать на массовых гуляниях. 

Мэр обязал сотрудников администрации города выходить на субботники

Роман Зенищев «привозил» в Сыктывкар популярных звезд того времени: «Машину времени», Нюшу, «Любэ», Владимира Турчинского для проведения соревнований по силовому экстриму. А школу искусств приехала открывать Анастасия Волочкова. В Сыктывкар позже приехал Павел Воля, которого смогли увидеть многие горожане воочию. Кроме того, бывший мэр Сыктывкара принимал участие в съемках «Comedy club» в качестве гостя.

Фото komionline.ru

Перед Театром оперы и балета появилась Театральная площадь. Сейчас это одно из любимых мест сыктывкарцев.

В процессе реконструкции. Фото komionline.ru

Раньше Театральная площадь называлась площадью Ломоносова. Название дали из-за недавно открывшегося здания Пединститута. Позже там построили театр и установили памятник Куратову. Ломоносов никакого отношения к Сыктывкару никогда не имел, поэтмоу площадь хотели переименовать. В 2000 году Горсовет принял решение назвать ее площадью Куратова. Но по тем законам, это надо было согласовывать с главой региона. Юрий Спиридонов  идею не одобрил, чтобы не последовало массовых переименований. 
Вернулись к этой идее в 2006 году: у площади появилось новое название и три фонтана (последний был открыт в 2008-м). Название выбирали на  всеобщем голосовании, было три варианта: площадь Куратова, Театральная площадь или площадь трех фонтанов.

Площадь Ломоносова 1971 год. Фото starina.ru

Площадь до реконструкции. Фото classicalmusicnews.ru

 

Иван Поздеев — мэр Сыктывкара с 2011 по 2015 год

20 апреля 2011 года Совет Сыктывкара единогласно поддержал кандидатуру Поздеева на пост мэра. Занимал он его до 25 сентября 2015 года. В тот день Ивана Поздеева задержали в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями. В 2013 - 2014 годах глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев незаконно передал нескольким фирмам-застройщикам земельные участки якобы для обслуживания имевшихся на них строений и сооружений. Площади передавались без проведения торгов и по цене, значительно ниже их кадастровой стоимости. Бюджету был нанесен многомиллионный ущерб. 1 июня 2016 года суд приговорил Ивана Поздеева к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Затем штраф увеличили до 800 тысяч рублей. Чем занимается экс-мэр сейчас, неизвестно. 

Фото tass.ru

Чем запомнился мэр?

Иван Поздеев запомнился изменениями, происходившими в сфере дошкольного образования: за четыре года в Сыктывкаре построили 12 дошкольных учреждений, мэрия выдавала субсидии на открытие частных детских садов, значительно сократилась очередь в детские сады. В период его руководства реализовывали программы по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Иван Поздеев инспектирует ход строительства детских садов 

Также Иван Поздеев запомнился критикой дорожников из-за качества ремонта дорог и дворов, открытием в поселке «Краснозатонский» нового корпуса детсада, а также продвижением идеи строительства спортивно-оздоровительного комплекса на заброшенном пустыре в микрорайоне «Строитель».

Надпись Сыктывкар на древней Стефановской коми азбуке

При нем город преобразился. В рамках проекта «Городские легенды» на центральных улицах появились интересные арт-объекты: купеческий сундук на Советской, «Сапоги» в Эжве, «Дерево талантов» в Мичуринском парке, надпись Сыктывкар на древней Стефановской коми азбуке на Перекрестке улиц Орджоникидзе и Карла Маркса, памятник речникам на площади Чапыгина в поселке Краснозатонский и другие.

Открытие памятника в Краснозатонском 

Андрей Самоделкин — мэр Сыктывкара с 2015 по 2016 год

В 2003 году Андрей Самоделкин стал депутатом Госсовета Коми, в 2014 году его назначили на должность Министра развития промышленности и транспорта Коми. Пост мэра Сыктывкара Андрей Самоделкин занял 18 ноября 2015 года. В ноябре 2016 года он подал в отставку, указав причину выход на пенсию. С 2017 года занимает должность генерального директора Мурашинского фанерного завода.

Фото: komikz.ru

Чем запомнился мэр?

За год его работы под его руководством завершилось строительство берегоукрепительных сооружений в Кировском парке, отменили строительство торгово-офисного здания по улице Свободы, а администрация активно приступила к выполнению программы по переселению людей из аварийного жилья. 

Горожане вспомнили о нем в феврале 2018 года: тогда страницу экс-мэра «Вконтакте» взломали, и от его лица просили перевести деньги на оплату кредита. 

Валерий Козлов - мэр Сыктывкара с 2017 по 2019 год 

Валерий Козлов в 2007 году был советником Владимира Торлопова, в октябре 2008 года занял пост первого заместителя главы администрации Сыктывкара. В 2015 году Козлов стал председателем Совета Сыктывкара, а в 2017 — мэром. 5 июля 2019 Козлов покинул пост в связи с отставкой по собственному желанию. Ныне занимает должность представителя Коми на Северо-Западе. 

Фото пресс-службы главы 

Чем запомнился мэр? 

На Театральной площади перед Театром оперы и балета старое асфальтовое покрытие заменили брусчаткой, отремонтировали несколько десятков придомовых и около 10 общественных территорий. В Эжвинском районе и поселке Краснозатонский появились новые пешеходные зоны, на Покровском бульваре благоустроили аллею.

Аллея на Покровском бульваре

В городе появилось несколько арт-объектов: «Семейное дерево», памятник рублю, колесо «Я люблю Сыктывкар». Впервые начали заниматься ливневой канализацией и дренажем.


В 2018 году на набережной отремонтировали одну из пяти лестниц и обновили газон. По словам Валерия Козлова, работы были выполнены по гарантии компанией «Тетра». В 2018 году также продолжилась реконструкция парка имени Мичурина: его реконструировали, но входную группу сдали в ржавом виде. И только благодаря возмущениям горожан входные группы привели в приглядный вид. 

Вход в Мичуринский парк. Фото zagran.guru

Преобразилась Стефановская площадь: обновили систему освещения, фонари, скамейки, урны, тротуарную плитку, появились фонтаны. Начались ремонтные работы в парке в местечке Строитель. 

При Валерии Козлове улицы старого центра (Бабушкина, Советская) начали засаживать деревьями-крупномерами, огораживая их для защиты от механических повреждений, например, уборки снега зимой. Стоят крупномеры дороже, но их приживаемость в десятки раз лучше. 

Мэр Валерий Козлов на общегородском субботнике 

В 2019 году мэром Сыктывкара стала Наталья Хозяинова. 

Пошли ли инициативы и нововведения на пользу? Пишите в комментариях. 

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