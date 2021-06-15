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Стало известно состояние пострадавших в жуткой аварии на Сысольском шоссе в Сыктывкаре

Стало известно состояние пострадавших в жуткой аварии на Сысольском шоссе в Сыктывкаре

15 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Стало известно состояние пострадавших в жуткой аварии на Сысольском шоссе в Сыктывкаре Фото: Виктор Конюхов
Госпитализировали двух человек

В Минздраве Коми рассказали о состоянии пострадавших в аварии на Сысольском шоссе, которая случилась 13 июня. 

Состояние двух пострадавших среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает. Третья пострадавшая отказалась от госпитализации. 

ДТП произошло в 13.08. Женщина 1978 года рождения двигалась за рулем ВАЗа 2110 по шоссе со стороны улицы Морозова в направлении улицы Пермской. Поворачивая налево - к прилегающей к дому №47 территории - она не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, который ехал по встречке. За рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения. В результате автомобили столкнулись, пострадали три человека.

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