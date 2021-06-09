Солнечное затмение: когда и как его наблюдать в Сыктывкаре

10 июня жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Портал PG11.ru узнал, когда и как сыктывкарцем лучше всего будет его видно.

Глава «Сыктывкарского астрономического клуба» Николай Грекалов рассказал, что они будут наблюдать затмение на Покровском бульваре, возле «Алграфа». Это место выбрали исходя из того, что явление будет лучше всего наблюдать с южной стороны.

- Мы установим два телескопа с защитной бумагой «Астра-солар», специально для наступления затмения. Любой может присоединится к нам, это бесплатно, - рассказал Николай Грекалов.

Также специалист поделился интересным способом наблюдения затмения, если у вас нет специального оборудования - метод дуршлага. Вы наводите его на солнце и проецируете изображение на лист бумаги. Вы увидите не кружки света, а серпики. Кстати, тот же эффект даст солнечный свет, прошедший сквозь густую листву, например, сквозь крону деревьев.

По мнению астрономов, пик затмения будет наблюдаться в 14.30.

Впрочем, это безусловно интересное явление, но отнюдь не необычное. Как отметил эксперт, подобные затмения случаются каждый год. К примеру, в этом году их всего четыре.

Коллектив «сыктывкарского астрономического клуба» приглашает вас поучаствовать в этом увлекательном мероприятии. Вступите в группу «ВКонтакте». информация о точках сбора публикуется в группе.