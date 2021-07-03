Рейс Сыктывкар-Краснодар, который откладывали третьи сутки, наконец взлетел

Рейс в Краснодар, который откладывали, начиная с 1 июля, наконец вылетел из Сыктывкара. Об этом свидетельствуют данные из сервиса FlightRadar и сообщения СМИ.

Судя по информации, самолет вылетел в 13.00 - как и обещали пассажирам в последний раз. На момент публикации рейс уже находится на территории Кировской области.

Напомним, изначально вылет планировался 1 июля в 18.35. Однако из-за технических проблем его откладывали сперва на 2 июля, а затем и на 3 июля. Пассажиров размещали в гостинице, однако условия содержания, а также полное отсутствие информации о положении дел их возмущало.