Сыктывкарцы больше 12 часов не могут вылететь в Краснодар

Сыктывкарцы с вечера 1 июля не могут улететь в Краснодар. Рейс постоянно откладывается, и когда состоится вылет - неизвестно. Об этом порталу PG11.ru рассказали сами горожане, которые стали заложниками ситуации.

Рейс «Сыктывкар - Краснодар» выполняет авиакомпания «Руслайн». Вылет должен был состояться 1 июля в 18.35. Однако самолет так и не улетел. Причину горожанам никто назвать не может: по их словам, аэропорт винит во всем авиакомпанию, а представитель «Руслайна» отказывается что-либо объяснять.

Сыктывкарцы рассказали, что вылет откладывают каждые два часа. Сейчас часть пассажиров располагается в аэропорту, а другая часть - в гостинице (в гостинице находится около 50 человек - прим.ред). По словам горожан, относятся к людям не очень:

- Кормят нас бесплатно, но очень скудно: одни и те же макароны с полутора сосисками давали три раза. Директор гостиницы ведет себя по-хамски. Информации о рейсе не предоставляют. Представитель авиакомпании при попытке поговорить с ним убегает, - рассказали пассажиры.

Так на завтрак, обед и ужин кормили пассажиров

На момент публикации рейс отложен на 13.00. До сыктывкарского аэропорта «Про Городу» дозвониться не удалось.