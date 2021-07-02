Сыктывкарцы больше 12 часов не могут вылететь в Краснодар

Сыктывкарцы больше 12 часов не могут вылететь в Краснодар02 июля 2021
Фото из архива PG11.ru
Рейс отложен минимум до 13.00
Сыктывкарцы с вечера 1 июля не могут улететь в Краснодар. Рейс постоянно откладывается, и когда состоится вылет - неизвестно. Об этом порталу PG11.ru рассказали сами горожане, которые стали заложниками ситуации.
Рейс «Сыктывкар - Краснодар» выполняет авиакомпания «Руслайн». Вылет должен был состояться 1 июля в 18.35. Однако самолет так и не улетел. Причину горожанам никто назвать не может: по их словам, аэропорт винит во всем авиакомпанию, а представитель «Руслайна» отказывается что-либо объяснять.
Сыктывкарцы рассказали, что вылет откладывают каждые два часа. Сейчас часть пассажиров располагается в аэропорту, а другая часть - в гостинице (в гостинице находится около 50 человек - прим.ред). По словам горожан, относятся к людям не очень:
- Кормят нас бесплатно, но очень скудно: одни и те же макароны с полутора сосисками давали три раза. Директор гостиницы ведет себя по-хамски. Информации о рейсе не предоставляют. Представитель авиакомпании при попытке поговорить с ним убегает, - рассказали пассажиры.
Так на завтрак, обед и ужин кормили пассажиров
На момент публикации рейс отложен на 13.00. До сыктывкарского аэропорта «Про Городу» дозвониться не удалось.
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