«Нас тут просто бросили»: пассажиры рейса Сыктывкар-Краснодар третий день ждут вылета

Из Сыктывкара третий день не может вылететь рейс на Краснодар. Пассажиры возмущены, что никто не дает им никакой информации. Об этом они сообщили порталу PG11.ru.

Напомним, изначально рейс должен был вылететь 1 июля в 18.35. Однако его уже несколько раз переносили. Вчера, 2 июля, в 22.58 пассажирам вновь пришло сообщение о переносе - на сей раз на 3 июля в 13.00. Тем не менее, люди уже не верят в эти обещания.

- Никто не говорит о том, что происходит. Представитель «Руслайна» (компания, выполняющая рейс - прим.ред.) просто уходит от ответов и перекладывает ответственность на администраторов гостиницы, которые здесь вообще ни при чем. Нас просто бросили, мы остались никому не нужны, - сообщают пассажиры.

Сейчас на табло висит заведомо ложная информация, пишут пассажиры

По словам горожан, они уже обращались в прокуратуру, но там заявили, что могут предпринять какие-либо действия только после того, как профильные органы - авиакомпания и Роспотребнадзор - окажутся не в состоянии что-либо сделать. Пассажиры ищут пути коммуникации с другими органами власти Коми, которые могли бы помочь, однако пока безуспешно.

- Ни администрация города, ни глава Коми - никто не обращает на нас внимания. Никто не поинтересовался о том, как чувствуют себя наши дети. Кормят вновь одними макаронами с сосисками, лишь после наших жалоб единожды подали картофель с курицей, - рассказывают пассажиры.

На сайте самой авиакомпании «Руслайн» никакой информации о задержке рейса нет. Связаться с ней тоже непросто - звонок платный, от 64 до 68 рублей в минуту с учетом ожидания ответа оператора. Правда, есть возможность заказать звонок без ожидания оператора, но это тоже платно - стоимость услуги 99 рублей.