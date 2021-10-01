Прогноз: какая погода будет в Коми с октября по март

Один из месяцев будет теплее обычного
Прогноз: какая погода будет в Коми с октября по март01 октября 2021
Фото из архива редакции
Синоптики поделились прогнозом погоды в Коми на период с октября по март. Рассказываем, чего стоит ждать жителям региона.
Так, согласно прогнозу, температура воздуха будет держаться на уровне средних многолетних значений. А вот октябрь планируется теплее обычного.
Ноябрь и март ожидаются холоднее, чем ноябрь 2020 года и март 2021 года, в целом средняя месячная температура воздуха предполагается около нормы.
В декабре средняя температура прогнозируется в пределах обычных значений.
Январь и февраль предполагаются теплее, чем в 2021 году, средняя температура воздуха будет соответствовать норме.
Климатическая норма:
- октябрь: в южных районах 0...+1С, в центральных и северных районах -1...-3С, на крайнем северо-востоке -5С;
- ноябрь: -6...-10С, на северо-востоке -11...-14С ;
- в декабре: -12...-17С;
- в январе: -15...-18С, на северо-востоке до -20С;
- в феврале: -13... -16С, на северо-востоке -18...-21С;
- в марте: в южных районах -7...-9С, в северных -11...-16С.
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01 октября 2021, 08:02
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