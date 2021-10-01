Прогноз: какая погода будет в Коми с октября по март

Синоптики поделились прогнозом погоды в Коми на период с октября по март. Рассказываем, чего стоит ждать жителям региона.

Так, согласно прогнозу, температура воздуха будет держаться на уровне средних многолетних значений. А вот октябрь планируется теплее обычного.

Ноябрь и март ожидаются холоднее, чем ноябрь 2020 года и март 2021 года, в целом средняя месячная температура воздуха предполагается около нормы.

В декабре средняя температура прогнозируется в пределах обычных значений.

Январь и февраль предполагаются теплее, чем в 2021 году, средняя температура воздуха будет соответствовать норме.

Климатическая норма: