Праздник к нам приходит: готовить Сыктывкар к Новому году будет рабочая группа

Праздник к нам приходит: готовить Сыктывкар к Новому году будет рабочая группа24 сентября 2021
Фото из архива редакции
Ее уже собрали
В Сыктывкаре начинается подготовка к празднованию Нового года. Так, уже создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься обустройством новогодних площадок и иллюминации.
Руководитель администрации Александр Можегов стал председателем группы, а заместителем председателя - замруководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Рабочей группе предстоит рассмотреть и согласовать проекты иллюминации, подготовить рекомендаций по вопросам оформления новогодних площадок и иллюминации. Также группа рассмотрит и согласует концепцию оформления Стефановской площади и новогодних площадок и будет контролировать проведение конкурсных процедур и организацию работы комиссии по приемке.
Известно, что новогодний шар в этом году обоснуется на своем прежнем месте.
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24 сентября 2021, 07:31
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