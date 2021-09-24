Праздник к нам приходит: готовить Сыктывкар к Новому году будет рабочая группа

В Сыктывкаре начинается подготовка к празднованию Нового года. Так, уже создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься обустройством новогодних площадок и иллюминации.

Руководитель администрации Александр Можегов стал председателем группы, а заместителем председателя - замруководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Рабочей группе предстоит рассмотреть и согласовать проекты иллюминации, подготовить рекомендаций по вопросам оформления новогодних площадок и иллюминации. Также группа рассмотрит и согласует концепцию оформления Стефановской площади и новогодних площадок и будет контролировать проведение конкурсных процедур и организацию работы комиссии по приемке.

Известно, что новогодний шар в этом году обоснуется на своем прежнем месте.