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«Полная антисанитария и огромные очереди!»: беременная сыктывкарка в шоке от работы детской стоматалогии

«Полная антисанитария и огромные очереди!»: беременная сыктывкарка в шоке от работы детской стоматалогии

03 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Полная антисанитария и огромные очереди!»: беременная сыктывкарка в шоке от работы детской стоматалогии Фото из архива PG11.ru
До заведующей невозможно дозвониться

В нашу редакцию обратилась беременная сыктывкарка Елена Мамедова, которая рассказала об ужасающей ситуации, которая происходит в детской стоматологии.

Елена Мамедова и ее ребенок пришли в стоматологию на удаление зуба. Она заявила, что на входе никто не проверяет температуру, наличие масок и перчаток. И это при том, что это место потенциального распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, мест практически не было и дети сидели вплотную друг другу.

- Полная антисанитария и огромные очереди! Дышать совсем нечем, окон вообще нет. Зашла в туалет - там вообще кромешный ад! - рассказала сыктывкарка.

Беременная сыктывкарка отметила, что в помещении было настолько душно, что можно упасть в обморок, а особенно в ее положении. Однако, по словам Елены, этой ситуации можно было избежать, если бы была возможность записать ребенка на определенное время. А сейчас стоматология работает в порядке очереди.

-Почему нельзя сделать запись по номеркам!? Мало того, что приходится вообще находиться в таких ужасных условиях, так я там провела целых два часа! До заведующей вообще не дозвониться - ее телефона просто нет на сайте, - заключила сыктывкарка. 

Елена Мамедова отметила, что сглаживают впечатление о стоматологии только прекрасные врачи и специалисты, которые работают в кабинетах и лечат детей. 

Мы связались с этой детской стоматологией. Там подтвердили, что номерки на удаление зубов не выдают.

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КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 4

8 часов назад Ой!
Как нам интересно, что какая-то Мамедова беременна! Как мы раньше-то жили, не зная ее состояние!
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7 часов назад 007
Ой!
Как нам интересно, что какая-то Мамедова беременна! Как мы раньше-то жили, не зная ее состояние!
Статья не о беременной Мамедовой, перечитайте.
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7 часов назад Тогда
007
Статья не о беременной Мамедовой, перечитайте.
Зачем делается упор на ее интересное положение, называя ее «беременной сыктывкаркой» аж три раза?
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5 часов назад 1
Одна на весь город, "Столицу"! ужаснейшая, детская бесплатная стоматология! В которой дети, получают страхи от посещения стоматолога! Постоянные очереди, причём везде, в регистратуре сидит 1 человек! Духота! Не довольные врачи( но не все ) номерков нет, можно перечислять бесконечно!
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