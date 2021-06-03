В нашу редакцию обратилась беременная сыктывкарка Елена Мамедова, которая рассказала об ужасающей ситуации, которая происходит в детской стоматологии.

Елена Мамедова и ее ребенок пришли в стоматологию на удаление зуба. Она заявила, что на входе никто не проверяет температуру, наличие масок и перчаток. И это при том, что это место потенциального распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, мест практически не было и дети сидели вплотную друг другу.

- Полная антисанитария и огромные очереди! Дышать совсем нечем, окон вообще нет. Зашла в туалет - там вообще кромешный ад! - рассказала сыктывкарка.

Беременная сыктывкарка отметила, что в помещении было настолько душно, что можно упасть в обморок, а особенно в ее положении. Однако, по словам Елены, этой ситуации можно было избежать, если бы была возможность записать ребенка на определенное время. А сейчас стоматология работает в порядке очереди.

-Почему нельзя сделать запись по номеркам!? Мало того, что приходится вообще находиться в таких ужасных условиях, так я там провела целых два часа! До заведующей вообще не дозвониться - ее телефона просто нет на сайте, - заключила сыктывкарка.

Елена Мамедова отметила, что сглаживают впечатление о стоматологии только прекрасные врачи и специалисты, которые работают в кабинетах и лечат детей.

Мы связались с этой детской стоматологией. Там подтвердили, что номерки на удаление зубов не выдают.

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