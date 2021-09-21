Погода в Сыктывкаре на 22 сентября: началось потепление

Как и обещали синоптики, погода к середине рабочей недели в Сыктывкаре начинает налаживаться. Температура воздуха поднимется до 10 градусов.

Погода в Сыктывкаре на 22 сентября:



Температура ночью: -1...-3 °C

Температура днём: +8...+10 °C

переменная облачность

преимущественно без осадков

ветер: С, СВ, слабый