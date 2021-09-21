Погода в Сыктывкаре на 22 сентября: началось потепление

Температура воздуха поднимется до 10 градусов
Погода в Сыктывкаре на 22 сентября: началось потепление21 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Как и обещали синоптики, погода к середине рабочей недели в Сыктывкаре начинает налаживаться. Температура воздуха поднимется до 10 градусов.
Погода в Сыктывкаре на 22 сентября:
Температура ночью: -1...-3 °C
Температура днём: +8...+10 °C
переменная облачность
преимущественно без осадков
ветер: С, СВ, слабый
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21 сентября 2021, 17:36
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