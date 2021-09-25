Париж в Коми: неизвестная история пленных французов, которые попали в Усть-Сысольск

7 сентября 1812 года прошла битва на Бородинском поле. С этой даты прошло ровно 209 лет. Оно стало одним из крупнейших сражений за всю Отечественную войну. И несмотря на то, что кровопролитный бой не принес победу русской армии, именно он предопределил исход войны и приостановил движение французов к Москве.

Наш портал решил немного вспомнить про Отечественную войну и про то, какое участие в войне с Наполеоном принял Усть-Сысольск.

Бородинское сражение. Фото: wikipedia.org

Война и Усть-Сысольск

В июне 1812 года Наполеон со своей армией вторгся в Россию. Для борьбы с врагом стране нужны были солдаты и деньги. Поэтому в Коми проводился сбор пожертвований, в котором приняли участие все слои коми населения. Купцы, крестьяне, дворянство, священники вносили деньги, золото и серебро для нужд армии. Также с 1812 по 1814 год были проведены еще две компании по сбору средств. Только деньги были направлены в фонд помощи беженцам и в фонд помощи жен и детей военных.

Кроме того, жители Коми вступали в ряды армии и ополчения. Из Усть-Сысольского уезда набралось 72 добровольца, вошедших в состав Петербургского ополчения. Среди них были жители Шошки, Зеленца, Визинги, Объячево, Лоймы, Койгородка и других селений. Большинству было по 18-24 года, но встречались и более молодые - 16-17 лет, и постарше - под 30. Самому молодому Василию Ведову из Занулья было всего 14. А самым старшим был 39-летний Е.И.Безносиков из Ыба.

Коми рекруты, 1812 год. Фото: tomovl.ru

В те годы всем было известно, что коми – отличные охотники, поэтому их определили в стрелки. Существует заблуждение, что наши земляки участвовали в Бородинской битве, но это не так. Петербургское ополчение, в состав которого входили уроженцы Коми, было на другом фронте. На самом деле они участвовали в заграничном походе, некоторые дошли до Парижа. В конце войны вернулись с победой не все. Около половины коми ополченцев погибло.

Гости из-за границы

В 1813 году городничий Усть-Сысольского уезда получил предписание подготовить город к приему партии французских пленных. Это были участники «великой армии» Наполеона, которые уцелели во время отступления из Москвы.

Однако прибыли они только в 1814 году. Это событие вызвало резонанс в тихом Усть-Сысольске. Утром в уезд пригнали 100 пленных французов, которые пришли из Яренска. Кроме того, изначально пленных было около 149 человек, но 49 из них были оставлены в Яренске.

Французские пленные. Фото:vyatkawalks.ru

Временным прибежищем пленных французов Усть-Сысольского уезда стали небольшие бараки около реки к северу от главной пристани. Однако прибежище стало лазаретом. Многие французы были были простужены и даже обморожены, поскольку их одежда не соответствовала климату: на сотню пленных имелось всего двадцать тулупов, остальные довольствовались шинелями «из сермяжного сукна».

Прибытие французов очень заинтересовало местных жителей, ведь это были первые иностранцы, появившиеся в Усть-Сысольске в таком количестве. Кроме того, стоит отметить, что среди 100 пленных были не только французы. В армии Наполеона служили немцы, итальянцы, австрийцы и т.д. Но память о них сохранилась именно как о французах.

Жители уезда встретили пленных не как врагов: французы содержались за казенный счет. Для местного населения они являлись европейцами, носителями другой культуры. Французский язык в то время в России был очень популярным. Пленные послужили для жителей города примером: местные копировали их речь, перенимали обычаи.

Жизнь пленных в Усть-Сысольском уезде

О пятимесячном пребывании иностранцев в Усть-Сысольске сохранились весьма скудные данные. До Октябрьской социалистической революции в Коми крае не было архивных учреждений, поэтому сохранить какие-либо данные было проблемой. О пребывании пленных сегодня есть всего три документа. Также о пленных французах написала известная русская писательница Александра Ишимова, побывавшая в Усть-Сысольске несколько лет спустя после них, но она писала о них только со слов горожан.

Согласно источникам, свобода новых поселенцев практически не ограничивалась: они могли перемещаться по городу, заниматься торговлей, устраиваться на работу. Некоторые давали уроки французского языка. Военнопленные бывали в гостях у местных жителей, отмечали праздники, чиновники и купцы нанимали французов для обучения детей французскому языку, не задумываясь о том, что многие из них всего лишь малообразованные солдаты. Также есть предположение, что французы строили Нювчимский чугунолитейный завод, и ряд других производств в Коми крае.

Также пленным выдавали из казны 15 копеек в сутки, обычно сразу на неделю, но большинство сумело найти работу. Впрочем, денег было достаточно. Да и жилось им неплохо. Один из пленных даже научился играть на балалайке не хуже местных мастеров.

Фото: russian7.ru

Был единственный запрет - нельзя было уходить из города до конца войны. Впрочем, это никто не отслеживал: иностранным солдатам и в голову не приходило бежать зимой из глубинки России. Это единственное ограничение – не уходить из города и ночевать в казарме – привело к тому, что вся местность за оврагом, где стояла казарма, получила название «Париж».

Пробыли пленные в Усть-Сысольском уезде недолго. После заключения мирного договора они вернулись на родину. За пятью из них в Усть-Сысольск приезжали их жёны. Практически невозможно узнать, остался ли тогда кто из пленных в Коми. Однако в Усть-Сысольске осталась «частичка» Франции: место, где находился французский лагерь, сохранило после их отъезда название «Париж».

«Париж», 1931 год

«Париж» появился после французов

Существует убеждение, что название местечка Париж в столице Коми возникло как раз во время проживания здесь пленных французов. Но, по данным сыктывкарского историка, Юрия Шабаева, Парижем пригород Усть-Сысольска стал именоваться только в конце 19 века. До этого он назывался Тентюковский. Возможно, это название и появилось в честь событий Отечественной войны. Но возникает вопрос: почему спустя столько лет? Это еще одна загадка, которых во «французском деле» Сыктывкара немало. Есть предположение, что в названии кроется ирония: местечко, названное Парижем, не отличалось в то время чистотой и представляло огромную свалку.