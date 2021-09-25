Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы День Республики-2021 Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе
Главная
Новости
Париж в Коми: неизвестная история пленных французов, которые попали в Усть-Сысольск

Париж в Коми: неизвестная история пленных французов, которые попали в Усть-Сысольск

25 сентября 2021 Artur Sadriev Возрастное ограничение: 6+
Париж в Коми: неизвестная история пленных французов, которые попали в Усть-Сысольск Фото: tomovl.ru
С Бородинской битвы прошло ровно 209 лет

7 сентября 1812 года прошла битва на Бородинском поле. С этой даты прошло ровно 209 лет. Оно стало одним из крупнейших сражений за всю Отечественную войну. И несмотря на то, что кровопролитный бой не принес победу русской армии, именно он предопределил исход войны и приостановил движение французов к Москве.

Наш портал решил немного вспомнить про Отечественную войну и про то, какое участие в войне с Наполеоном принял Усть-Сысольск. 

Бородинское сражение. Фото: wikipedia.org 

Война и Усть-Сысольск

В июне 1812 года Наполеон со своей армией вторгся в Россию. Для борьбы с врагом стране нужны были солдаты и деньги. Поэтому в Коми проводился сбор пожертвований, в котором приняли участие все слои коми населения. Купцы, крестьяне, дворянство, священники вносили деньги, золото и серебро для нужд армии. Также с 1812 по 1814 год были проведены еще две компании по сбору средств. Только деньги были направлены в фонд помощи беженцам и в фонд помощи жен и детей военных. 

Кроме того, жители Коми вступали в ряды армии и ополчения. Из Усть-Сысольского уезда набралось 72 добровольца, вошедших в состав Петербургского ополчения. Среди них были жители Шошки, Зеленца, Визинги, Объячево, Лоймы, Койгородка и других селений. Большинству было по 18-24 года, но встречались и более молодые - 16-17 лет, и постарше - под 30. Самому молодому Василию Ведову из Занулья было всего 14.  А самым старшим был 39-летний Е.И.Безносиков из Ыба.

Коми рекруты, 1812 год. Фото: tomovl.ru 

 

В те годы всем было известно, что коми – отличные охотники, поэтому их определили в стрелки. Существует заблуждение, что наши земляки участвовали в Бородинской битве, но это не так. Петербургское ополчение, в состав которого входили уроженцы Коми, было на другом фронте. На самом деле они участвовали в заграничном походе, некоторые дошли до Парижа. В конце войны вернулись с победой не все. Около половины коми ополченцев погибло. 

Гости из-за границы

В 1813 году городничий Усть-Сысольского уезда получил предписание подготовить город к приему партии французских пленных. Это были участники «великой армии» Наполеона, которые уцелели во время отступления из Москвы. 

Однако прибыли они только в 1814 году. Это событие вызвало резонанс в тихом Усть-Сысольске. Утром в уезд пригнали 100 пленных французов, которые пришли из Яренска. Кроме того, изначально пленных было около 149 человек, но 49 из них были оставлены в Яренске.

Французские пленные. Фото:vyatkawalks.ru

Временным прибежищем пленных французов Усть-Сысольского уезда стали небольшие бараки около реки к северу от главной пристани. Однако прибежище стало лазаретом. Многие французы были были простужены и даже обморожены, поскольку их одежда не соответствовала климату: на сотню пленных имелось всего двадцать тулупов, остальные довольствовались шинелями «из сермяжного сукна».

Прибытие французов очень заинтересовало местных жителей, ведь это были первые иностранцы, появившиеся в Усть-Сысольске в таком количестве. Кроме того, стоит отметить, что среди 100 пленных были не только французы. В армии Наполеона служили немцы, итальянцы, австрийцы и т.д. Но память о них сохранилась именно как о французах. 

Жители уезда встретили пленных не как врагов: французы содержались за казенный счет. Для местного населения они являлись европейцами, носителями другой культуры. Французский язык в то время в России был очень популярным. Пленные послужили для жителей города примером: местные копировали их речь, перенимали обычаи. 

Жизнь пленных в Усть-Сысольском уезде

О пятимесячном пребывании иностранцев в Усть-Сысольске сохранились весьма скудные данные. До Октябрьской социалистической революции в Коми крае не было архивных учреждений, поэтому сохранить какие-либо данные было проблемой. О пребывании пленных сегодня есть всего три документа. Также о пленных французах написала известная русская писательница Александра Ишимова, побывавшая в Усть-Сысольске несколько лет спустя после них, но она писала о них только со слов горожан.

Согласно источникам, свобода новых поселенцев практически не ограничивалась: они могли перемещаться по городу, заниматься торговлей, устраиваться на работу. Некоторые давали уроки французского языка. Военнопленные бывали в гостях у местных жителей, отмечали праздники, чиновники и купцы нанимали французов для обучения детей французскому языку, не задумываясь о том, что многие из них всего лишь малообразованные солдаты. Также есть предположение, что французы строили Нювчимский чугунолитейный завод, и ряд других производств в Коми крае.

Также пленным выдавали из казны 15 копеек в сутки, обычно сразу на неделю, но большинство сумело найти работу. Впрочем, денег было достаточно. Да и жилось им неплохо. Один из пленных даже научился играть на балалайке не хуже местных мастеров.

Фото: russian7.ru

Был единственный запрет - нельзя было уходить из города до конца войны. Впрочем, это никто не отслеживал: иностранным солдатам и в голову не приходило бежать зимой из глубинки России. Это единственное ограничение – не уходить из города и ночевать в казарме – привело к тому, что вся местность за оврагом, где стояла казарма, получила название «Париж». 

Пробыли пленные в Усть-Сысольском уезде недолго. После заключения мирного договора они вернулись на родину. За пятью из них в Усть-Сысольск приезжали их жёны. Практически невозможно узнать, остался ли тогда кто из пленных в Коми. Однако в Усть-Сысольске осталась «частичка» Франции: место, где находился французский лагерь, сохранило после их отъезда название «Париж».

«Париж», 1931 год 

«Париж» появился после французов

Существует убеждение, что название местечка Париж в столице Коми возникло как раз во время проживания здесь пленных французов. Но, по данным сыктывкарского историка, Юрия Шабаева, Парижем пригород Усть-Сысольска стал именоваться только в конце 19 века. До этого он назывался Тентюковский. Возможно, это название и появилось в честь событий Отечественной войны. Но возникает вопрос: почему спустя столько лет? Это еще одна загадка, которых во «французском деле» Сыктывкара немало. Есть предположение, что в названии кроется ирония: местечко, названное Парижем, не отличалось в то время чистотой и представляло огромную свалку.

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Необычное Образование

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми прорабатывают наказание для «зайцев» в автобусах Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
21 сентября
«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

23 сентября
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
22 сентября
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение
21 сентября
Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу
20 сентября
В Перми открыли стрельбу в университете
14 сентября
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru