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Олег Михайлов рассказал о планах на посту депутата Госдумы

Олег Михайлов рассказал о планах на посту депутата Госдумы

21 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Олег Михайлов рассказал о планах на посту депутата Госдумы Фото: КПРФ в Коми
Политик дал интервью о проблемах Коми и о выборах

Олег Михайлов победил на выборах и скоро вступит в должность депутата Госдумы по одномандатному округу от Коми. Ему противостояла сильный кандидат от партии власти - Ольга Савастьянова, однако Михайлов сумел набрать больше голосов избирателей. О том, как ему это удалось и что он будет делать на новом посту, Олег Михайлов рассказал в интервью «Север.Реалии» (признано в России СМИ-иноагентом). «Про Город» приводит основные моменты из текста. 

По мнению политологов, вам удалось выиграть за счет целого ряда разных факторов, вот первые два: протестные настроения северян после Шиеса и два непопулярных "варяга" подряд, то есть присланные из федерального центра главы региона Сергей Гапликов и Владимир Уйба. Что можно к этому добавить?

– Про Шиес уже много сказано. Это краеугольный фактор, но есть и много других, которые складываются в общую картину. Ситуация с "варягами" выглядит так: почему-то у нас в России считается нормальным, что можно поставить кого угодно в любой регион, и понеслась. Мы что, должны рассуждать, исходя из норм морали XIX века в стиле "вот приедет барин, барин нас рассудит"? Наместник часто не знает региона, не умеет им управлять, да еще и относится неуважительно к тем, кто здесь живет и работает и на кого надо бы опираться. Люди озлоблены, хотя могут и не демонстрировать это открыто. Даже чиновники, так называемая бюрократия.

Есть мнение, что так называемый административный ресурс, который погнали на выборы в первые два дня голосования, пришел туда с фигой в кармане.

–​ Несколько изменился вектор процесса. Я с 2011 года депутат городского совета, затем прошел в госсовет, и такого я не наблюдал ни разу! На меня во время кампании сами выходили главы городских и сельских поселений и предлагали приехать –​ встретиться с людьми, пообщаться. Низовое звено органов местного самоуправление увидело некоторую альтернативу. Уйба –​ это начальство в их вертикали власти, и они из этой вертикали пытаются выскользнуть.

А чем они недовольны?

–​ Все просто. Эти люди очень хорошо понимают ситуацию на местах, живут в той же среде. Это тот уровень управления, который у нас в стране хотят уничтожить реформой местного самоуправления. Это ликвидирует деревню, село и Россию в целом. Низовые власти это видят. При этом у них огромное количество проблем: куча полномочий и при этом абсолютный недостаток финансирования. Когда они обращаются наверх, то получают стандартный ответ: "денег нет, но вы держитесь". А еще их просят изыскивать собственные ресурсы. У муниципалитета бюджет 2-3 миллиона рублей, и 90% уходит фактически на обслуживание самой администрации, не хватает денег, чтобы снег зимой почистить и сделать нормальное освещение, тем более, что КЭС (Коми энергосбытовая компания) дерет огромные тарифы. Естественно, люди озлоблены. А мы предлагаем понятную позицию: деньги должны оставаться в муниципалитетах, регионах и служить их развитию. Для низовых властей это очень чувствительный нерв. Но мы не подстраиваемся под их настроения, просто у нас совпадают мнения по этому вопросу.

Есть важный момент –​ вся наша работа идет против колониальной системы. Сегодня сложилась абсолютно ненормальная ситуация, когда из регионов налоги уходят в федеральный центр: из Коми до двух третей уходит. Фактически мы являемся колониальным придатком Российской Федерации. Это неправильно.

Вы не боитесь, что вас обвинят в сепаратистских настроениях?

–​ Напротив, я говорю о том, что надо соблюдать Конституцию России: там все регионы перечислены через запятую, они равны. Но на практике, к сожалению, это не так. Восстановление конституционных норм необходимо как раз для того, чтобы сохранить целостность государства.

Вы ожидали, что победите?

–​ Я знал только, что Ольга Савастьянова –​ не тот человек, которого люди могут реально выбрать. Мой основной посыл был в том, чтобы как можно больше людей призвать голосовать. Я знал, что чем больше людей придет голосовать, тем выше шансы на нашу победу. Как выяснилось, в Коми достаточно свободных и адекватно мыслящих людей.

Сейчас в Думе снова будет провластное большинство, а вы и другие независимые кандидаты окажетесь в меньшинстве. И что вы сможете сделать?

–​ Если у депутата стоят задачи по развитию республики, привлечению туда инвестиций, по созданию взаимоотношений, которые позволяли бы уважать наш регион, то это можно организовать независимо от того в какой ты фракции состоишь. Ты можешь входить в кабинеты, в министерства для достижения тех или иных целей. К сожалению, те депутаты, которые у нас были до этого в Госдуме, больше интересовались взаимодействием с органами власти в интересах самих этих органов.

С чего вы планируете начать?

–​ У нас много законотворческих кейсов, рассмотрения и принятия которых мы будем добиваться. Это налоговая политика. Но мы будем искать и другие пути. Например, добиваться возврата ресурсов. Есть федеральные программы, например, на строительство школы. Но местная власть тоже должна в нем участвовать, она не хочет выделять деньги из бюджета и школа не строится.

Вы же говорили, что у них денег нет. (имеются в виду муниципалитеты, у которых почти весь бюджет, по словам Михайлова, уходит лишь на содержание самих себя - прим.ред.)

–​ Для того, чтобы этот вопрос решить, нужно взаимодействовать с властями региона. Я готов подключится к решению таких вопросов. Механизм есть, надо заставить его работать. Мы будем искать все способы для того, чтобы любая копейка, которую можно взять из Москвы в интересах республики, была взята.

У нас много экологических проблем: по обязательной замене старых нефтепроводов, недопустимости изъятия зон для промышленного освоения из особо охраняемых природных территорий, по лесному кодексу, по водному кодексу. Многие из наших предложений уже поддержаны госсоветом Коми и направлены в Госдуму. Мы будем максимально продвигать эти вещи, взаимодействуя с профильными комитетами. Интересы республики должны лоббироваться на федеральном уровне. К сожалению, раньше у нас этой возможности не было. А теперь есть!

А что означает ваша победа не для республики, а для страны?

–​ Считаю, что это пример того, как общество, объединившись, может достигать результатов. Депутатом у нас может стать только тот, кто согласован в высоких кабинетах или тот, кто получил широкую народную поддержку. В моем случае была широчайшая поддержка, и это замечательно. Люди вместе могут показать результат. Мы это видели по Шиесу и видим сейчас.

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Выборы

Комментарии 2

49 минут назад 1
самое главное михайлову не стать частью этих бундитов
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39 минут назад 2
Через пол годика встребуем результатов!
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