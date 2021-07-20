«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне»20 июля 2021
Фото Минздрава Коми
Лечение в ней прошли более 4 тысяч человек
С 5 апреля 2020 года в Ухтинской городской больнице №1 не прекращает своей работы «красная зона». За это время лечение в ней прошли почти 4 тысячи человек.
- Врачи, средний и младший медицинский персонал – все они герои. Больше года уже работаем в условиях эпидемии. Работа у нас никогда легкой не была, но даже сейчас все справляются. Здравоохранение для каждого из нас – это призвание, - рассказывает главный врач Магомедхабиб Рамазанов.
На сегодняшний день в медицинском учреждении проходит лечение 275 человек. Всего для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией организовано 325 мест.
Каждый день для персонала больницы проходит в тяжелых, но необходимых условиях: работают в полном комплекте защиты, куда входит непроницаемый комбинезон, специальная обувь, перчатки, очки и защитная маска. Не остается места на теле, через которое инфекция могла бы проникнуть в организм медицинского работника.
- Перед сменой одеваемся, как космонавты, только вместо космоса у нас коронавирус. Потом, снимая костюм, чувствуешь себя как будто весь день работал в бане. Сухого места на тебе не остается. Такие меры защиты безусловно оправданы, мы не можем подвергать себя опасности, люди нуждаются в нашей помощи, для этого весь коллектив должен работать слажено как часы, – признаются врачи.
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