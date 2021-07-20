«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне»

С 5 апреля 2020 года в Ухтинской городской больнице №1 не прекращает своей работы «красная зона». За это время лечение в ней прошли почти 4 тысячи человек.

- Врачи, средний и младший медицинский персонал – все они герои. Больше года уже работаем в условиях эпидемии. Работа у нас никогда легкой не была, но даже сейчас все справляются. Здравоохранение для каждого из нас – это призвание, - рассказывает главный врач Магомедхабиб Рамазанов.

На сегодняшний день в медицинском учреждении проходит лечение 275 человек. Всего для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией организовано 325 мест.

Каждый день для персонала больницы проходит в тяжелых, но необходимых условиях: работают в полном комплекте защиты, куда входит непроницаемый комбинезон, специальная обувь, перчатки, очки и защитная маска. Не остается места на теле, через которое инфекция могла бы проникнуть в организм медицинского работника.