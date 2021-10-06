Нововведение, которое отравляет жизнь: как электронные дневники портят успеваемость сыктывкарским школьникам

Электронные дневники уже плотно вошли в обиход в школах по всех России. Нововведение призвано упростить жизнь не только школьников, но и их родителей: по нему можно отслеживать оценки и актуальное домашнее задание. Но, как оказалось, для некоторых электронные дневники - не шаг в будущее, а самое настоящее проклятие.

В редакцию портала PG11.ru обратились матери, которые столкнулись с халатным отношением самих преподавателей к заполнению электронных дневников. Одна из них - Анна, которая заявляет, что безответственность учителей напрямую влияет на успеваемость детей.

- В начале учебного года столкнулись с тем, что учителя выставляют домашние задания в дневник не вовремя или вообще задним числом. Оно может появится в день, когда уже прошел запланированный урок. Или за несколько часов до него! Дети что, должны делать домашку на перемене? - сообщает обеспокоенная мать.

Родители неоднократно просили предоставить им регламент выставления оценок и домашнего задания в электронные дневники, однако это оказалось "запретной темой". По словам Анны, учителя и директор постоянно уводили разговор и ни разу не предоставили обещанный регламент.

- Как правило, оценка должна выставляться в тот день, когда ребенок ее получил. Но, к примеру, в нашей школе учитель может запросто поставить оценку в другой день. Все понимаю, бывают загруженные дни. Но вы тогда хотя бы объясняйте причину переноса. А они просто пишут - "домашка". Хотя его в этот день даже не было! И ты не знаешь, за что учитель поставил оценку. Просто потому что ему лень прописать, - заявила Анна.

Первый скриншот сделан 6 сентября в 13.16. Урок математики уже прошел, а домашнего задания на него нет.



Второй скриншот сделан 6 сентября в 14.14. Домашнее задание внезапно появилось.

От халатности преподавателей страдают не только учителя, но и ученики. Как заявила Анна, однажды преподаватель выставил домашнее задание задним числом.

- Разумеется, никто домашку не сделал. И весь класс получает двойки. И, по словам учителя, оценку уже не исправить. При этом в школе повсюду заявляют, что учителя открыты к диалогу! Моя дочь попыталась подойти к учителю и попросить исправить оценку, в ответ получила: "Ты что, особенная?". И ничего с этой оценкой поделать нельзя, - поделилась мать.

Сообщается, что учителя откровенно плохо отвечают в электронном дневнике. И родителям строго запретили спрашивать учителей, за что их чадо получило двойку.

Другая опрошенная мать, Наталья, столкнулась с похожими проблемами.

- Иногда получается так, что сегодня, к примеру, понедельник, а у ребенка уже есть оценки за четверг. Как так? - сообщает Наталья.

Самая частая жалоба состоит в том, что домашнее задание в электронном дневнике появляется не вовремя.

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