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Между Сыктывкаром и Эжвой планируют создать "мини-город"

Между Сыктывкаром и Эжвой планируют создать "мини-город"

30 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Между Сыктывкаром и Эжвой планируют создать "мини-город" скрин с видео, иллюстрации предоставлены «Фондом жилищного строительства города Сыктывкара»
Его жители смогут насладиться безавтомобильными зонами и тишиной

В Минстрое Коми обсуждают возможность создания "мини-города" между Сыктывкаром и Эжвой.

"Югыд-Чой" - медико-социальный кластер. Как сообщает Минстрой, жители республики уже во многом наслышаны и заинтересованы данным проектом мини-города внутри большого города. Микрорайон каскадом спустится с трассы Сыктывкар-Эжва к реке, и будет представлен 46 домами переменной этажности.

Благодаря уникальности расположения, жилая зона удалена от шумных центральных районов города, жители «Югыд-Чоя» имеют возможность в полной мере наслаждаться безавтомобильными зонами, спортивными объектами, площадками для игр детей и отдыха взрослых.

Автор проекта – архитектор с известным именем Михаил Филиппов, признанный лидер неоклассического направления в российской архитектуре. Совместно с компанией «Фонд жилищного строительства г.Сыктывкара» и ее руководителем Еленой Соболевой, он представил проект будущего жилищного массива.

На территории живописного берега Вычегды в местечке Човью раскинется уникальный комплекс. В будущем микрорайоне будут построены: детские сады, школа, торговый комплекс, храм, службы ЖКХ, автостоянки, подземные и наземные паркинги, физкультурные и хозяйственные площадки.

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