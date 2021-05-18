12 июня Сыктывкар отметит свой очередной день рождения - 241 год. Портал PG11.ru решил вспомнить, как выглядел Сыктывкар 10 лет назад и что изменилось за это время. Популярный сервис «Яндекс.Карты» предоставляет такую возможность - отмотать время на 10 лет назад. Погуляйте по нашему городу с помощью панорам и вы.

Мичуринский парк

В 2017 году в Мичуринском парке закончилась реконструкция. Там появилась детская площадка с горками и большими качелями, множество скамеек, арт-объекты, мостик, светильники. До этого парк был весьма в плачевном состоянии: убитые пешеходные дорожки, пугающие аттракционы, темень и дурной запах. Однако после реконструкции деревьев в парке стало меньше.

2011 год

2018 год

ул. Дальняя, 37

В 2016 году вместо частных деревянных домов появилась новостройка. А к ней впридачу и новый тротуар.

2011 год

2018 год

Сысольское шоссе, 27

На месте бывшего бетонного завода в конце 2016 года построили гипермаркет «Лента». Здание завода было заброшено и не использовалось по назначению: там играли в пейнтбол и лазертаг. Новый гипермаркет построили на этом месте всего за год. Причем монтажные работы осуществляли весьма необычным для Коми способом: блок системы кондиционирования на крыше строящегося гипермаркета устанавливал вертолет МИ-8 авиакомпании «Комиавиатранс».

2011 год

2018 год

Карла Маркса, 183

На месте частного сектора по улице Карла Маркса в 2018 году буквально «вырос» ЖК «Петергоф». Район тут же преобразился, а у жителей в шаговой доступности появились магазины известных сетей, салоны, кафе, рестораны.

2011 год

2018 год

Карла Маркса, 100

Чуть далее по Карла Маркса в 2016 году появился еще один ЖК: так этот район стал одним из самых современных в Сыктывкаре. Когда смотришь на старые фото, сложно поверить, что совсем недавно столица Коми была больше похожа на деревню, чем на современный город.

2011 год

2018 год

2011 год

2018 год

Поликлиника на Карла Маркса, 116

В 2014 году появилась новая поликлиника. Учреждение оснастили самыми современными мебелью и медицинским оборудованием, в том числе цифровым рентгенодиагностическим комплексом. В поликлинике оказывают терапевтическую помощь и ведут прием узкие специалисты.

2011 год

2018 год

Площадка возле бывшего «Детского мира»

Изменения коснулись и центра города. Самый большой в советское время магазин детских товаров в Сыктывкаре спустя время стал обычным торговым комплексом, которых в городе много. Площадка, на которой когда-то было много детей, тоже опустела. В 2013 году ее решили модернизировать и создать игровые зоны для детей. Рабочие полностью разобрали старые дорожки и покрытие. На их месте появились новые пешеходные зоны с повышенной износостойкостью. Площадку озеленили, украсили малыми архитектурными формами, вазонами, урнами, ограждением. В центральной части сквера построили облицованный гранитом каскадный фонтан с подсветкой.

2011 год

2018 год

Площадка возле «Дома быта»

Когда-то «Дом быта» был незаменимым домом услуг: тут работали ателье по пошиву одежды, обувная мастерская, фотоателье, парикмахерские, часовая мастерская, даже проходили показы мод. После перестройки он стал универсальным торговым центром, на первом этаже после 2000-х располагался кафе-бар, где проводились модные вечеринки. В 2013 году на этом месте открылся ресторан одной из самых известных сетей фастфуда - «Макдоналдс». А возле здания появилось уличное кафе. Сейчас это очень популярное место среди горожан всех возрастов.

2011 год

2018 год

Бассейн и школа в Орбите

В 2016 году на месте пустыря появился новый бассейн с одноименным названием района - «Орбита». В новом комплексе есть «малая чаша» для детей до 12 лет на 10 человек и «большая чаша» с 10 дорожками на 160 человек. Бассейн легкодоступен и для маломобильных групп населения: в каждом бассейне есть универсальный подъемник для людей с ограниченными возможностями, специальная раздевалка и душевая.

2011 год

2018 год

В июне 2016 года рядом с бассейном «Орбита» начали возводить школу на 1200 мест. Однако закончить проект удалось лишь к 2020 году. После сдачи объекта в школе на 1200 мест по улице Петрозаводская, 4 расположилась Гимназия им. А.С.Пушкина, сюда перевели всех учащихся 5-11-х классов гимназии. Также чтобы разгрузить близлежащие школы в микрорайоне Орбита, сюда будут переведены (с учётом мнения родителей) классы из средних школ №№ 25 и 26. Школа получилась очень современная: самое новое оборудование, три спортзала, большой актовый зал, широкие коридоры с телефонами для вызова экстренных служб, безбарьерная среда, лифт, благоустроенная прилегающая территория.

2011 год

2018 год

2020 год

ТЦ «Июнь»

С конца 1970-х - начала 1980-х в районе села Тентюково неподалеку от телецентра воздвигли в виде огромной «тарелки» приемную станцию телесигнала системы «Орбита» и начали строить новый микрорайон «Орбита». В 1986 году рядом с ним начали возводить оборонное предприятие с таким же названием. По одним данным, там хотели производить сложную электронику для космоса и военных, по другим - электролампочки. Завод так и не построили, а на его месте долгие годы стоял железный «скелет». Позже останки советской промышленности все-таки перестроили в крупный ТРЦ площадью 45 000 кв.м. и в 2013 году в Сыктывкаре открылся ТЦ «Июнь».

Фото urban3p.ru

2011 год

2018 год

Новый жилой квартал в Орбите

Пожалуй, самые значительные изменения коснулись именно Орбиты. В семидесятые годы в Сыктывкаре возникла острая потребность в обеспечении жителей свежими овощами: так создали первые закрытые теплицы, а в 1976 году появился совхоз «Пригородный». Позже часть земли предприятия была продана и на этом месте в 2015-м году планировали создать крупный ЖК «Пригородный» на 10 домов. В итоге, удалось построить только два дома-близнеца. Но свободное место недолго оставалось пустым: на бывших землях совхоза «Пригородный» еще строится и активно заселяется квартал «Атлантида».

2011 год

2018 год

Мини-рынок перешел в новый формат торговли

В 2014 году популярный мини-рынок в Орбите, действовавший с 2002 года, решили закрыть и модернизировать пространство. Жители были крайне недовольны этим решением. А позже предложили администрации города сделать освободившуюся территорию рекреационной зоной и разбить там сквер. На этом месте в 2016 году появился высотный дом, торговля в этом месте сохранилась, но перешла в современный формат стрит-ритейла на первом этаже здания.

2011 год

2018 год

Граффити в Эжве

В 2016 году в Эжве на доме по улице Маяковского, 3 появилось весьма необычное изображение на тему Древней Руси. На рисунке мы можем видеть рыбака в лодке, держащего в руках пойманную рыбу, а на соседнем рисунке - пожилую женщину в русском народном облачении с орнаментами. Рядом с ней корзина с грибами. Граффити находится над входом в музей известного в Коми драматурга, актера, режиссера, заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии, создателя знаменитой пьесы «Свадьба с приданым» Николая Дьяконова.

2011 год

2018 год

В 2015 году на улица Мира, 30 на здании нарисовали советского солдата, который улыбается мирному небу над его головой. На создание граффити ушло шесть дней. Рисунок посвящен всем тем, кто защищал страну от фашистов.

Кроме этих изображений в Эжве можно встретить и другие произведения уличного искусства.

Набережная

Идея построить набережную в столице Коми появилась в 60-е годы ХХ века, когда Сыктывкар начал активно развиваться. Для этого нужно было остановить обрушение берега Сысолы, который буквально сползал из-за грунтовых вод. Сделать это пытались много раз, но каждый раз природа одерживала победу. В 2013 году началось масштабное берегоукрепление Сысолы в Кировском парке и закончилось в октябре 2016 года.

2011 год

2018 год

Однако набережной сегодня место назвать нельзя, фактически это техническое сооружение, и сделано оно с нарушениями. К примеру, лестницы на самом деле являются ливнестоками. И эти ливнестоки на ней сделаны из бетонных плит со стыками, а должны быть монолитными, чтобы не просачивалась вода. Поэтому ливнестоки сейчас представляют опасность, и перед тем как облагораживать территорию и поменять статус технического сооружения на статус набережной, нужно ее обезопасить. После этого на набережной хотят установить новый монумент. Сейчас идет голосование на лучший эскиз памятника.

Здание Управления ФСБ

Неподалеку от парка на улице Кирова, 1 построили новое здание Управления ФСБ по Республике Коми. Оно расположилось рядом с Аллеей памяти на улице Кирова. Начало стройки прошло со скандалом: почти все близлежащие деревья безжалостно срубили. Жители столицы Коми и экологи были возмущены таким варварством по отношению к природе и пытались писать жалобы. Однако это не остановило строительство. Спустя четыре года работы закончились, здание построили и аллею обновили: поменяли покрытие, поставили скамейки, благоустроили территорию. Сюда же переместили памятник Герою России Александру Алексееву.

2011 год

2018 год

Еще один ТЦ

В 2015 году на месте культового кинотеатра открылся новый ТЦ «Парма» с магазинами, развлекательными детскими площадками, кинотеатром, фудкортом. Один из первых кинотеатров столицы Коми «Парма» снесли в 2008 году. На его месте планировали построить пятиэтажный ТРЦ. Однако строительство заморозили. И только в 2013 году проект возобновили, но за дело взялась уже другая компания.

2011 год

2018 год

Жилой квартал в Давпоне

Название Давпон пошло от : «дав» («дал») по-коми «лиственный лес или роща на сухом месте, пон - «конец». Давпон - «конец лиственной рощи», а дальше начинается хвойный лес. Когда-то этот микрорайон был всего деревней и административно относился к Выльгорту. В состав Сыктывкара он вошёл в августе 1961 года. На месте пустырей и заброшенных территорий на выезде из города построили новый ЖК под названием «Русская роща», символично правда? Район тут же преобразился: территорию благоустроили, появились игровые и спортивные площадки, магазины.

2011 год

2018 год

Жилой квартал в местечке Кочпон-Чит

Впервые о местечке Чит история упоминает в 1586 году. Раньше это была деревня Титовская (Тит). В 1646 году в деревне, «что была пустошь Титовская над озерком над Титовским» было два крестьянских двора, в 1678 году их насчитывалось пять. В 1929-м году Чит вошел в состав Кочпонского сельсовета вместе с поселком Затон и четырьмя починками. В 1930 году в Чите открыли школу. А в 1961 году Чит был включен в городскую черту Сыктывкара.

Сегодня там есть и частные коттеджи, и малоэтажные дома. С 2008 года местечко начали активно застраивать по муниципальной программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

2011 год

2018 год

После наглядного было/стало очевидно, что город преобразился, стал более современным и удобным. Какие еще изменения произошли в Сыктывкаре за последние годы, будем рассказывать в наших следующих статьях.