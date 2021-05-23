Ликвидирующие последствия разлива нефти в Коми рассказали о работе по 12 часов

Ликвидирующие масштабный разлив нефти в Коми, который стал причиной настоящей экологической катастрофы, посетовали на нехватку людей. Им приходится работать по 12 часов, действуя максимально быстро, но сил все равно не хватает, чтобы справиться с бедствием. Об этом сообщает «РЕН-ТВ».

- В ночь вышли. Дневники свое собрали, мы свое. Шахтеры, работаем по 12 часов. Со смен подняли. Как оплатят - не знаем, как что будет - не знаем, стараемся помочь людям. Сил не хватает, были бы еще люди, было бы лучше. Мы привыкли разом в шахте поработать много. А тут носишься как умалишенный. И когда не знаешь, за какой хлеб работаешь, вообще сложно, - рассказывает мужчина.

Его напарник напоминает: если вода уйдет, придется убирать последствия вручную. На лодке к местам разлива уже будет невозможно подобраться.

- Берега грязные, надо убирать, успеть до половодья, - поведал собеседник РЕН-ТВ.

Местный житель продемонстрировал последствия нефтеразлива - он специально проплыл на лодке несколько километров и продемонстрировал почерневшие кусты. «Все идеально, чисто убрали», - говорит рыбак с горечью.

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