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Летняя подработка: куда можно устроиться в Сыктывкаре на неполный день?

Летняя подработка: куда можно устроиться в Сыктывкаре на неполный день?

08 июня 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Летняя подработка: куда можно устроиться в Сыктывкаре на неполный день? Фото smartik.ru
Можно приступать без опыта и выбрать удобный график на несколько часов в день

Если у вас есть свободное время летом, начните искать работу. Для студентов подработка летом существенно увеличивает шансы на последующее трудоустройство и повышение заработной платы в будущем. Да и деньги никогда не лишние! А если вы уже трудоустроены, можно подрабатывать пару часов в будни или на выходных. Потом купите то, о чем долго мечтали, или отложите в копилку на большие цели. Собрали для вас подборку вакансий в Сыктывкаре с неполной занятостью. 

Промоутер - от 10 500 до 15 000 руб. до вычета налогов

Крупному провайдеру цифровых услуг и сервисов требуется сотрудник от 18 лет на расклейку рекламных материалов. Можно без опыта работы, занятость частичная, гибкий график. 
В обязанности входит:  размещение рекламных материалов на территории рядом с домом и предоставление фотоотчетов. 
Официальное оформление по договору ГПХ, можно совмещать с основной работой или учебой по вечерам. За хорошую работу по итогам месяца выплачивают премии. 

Мойщик посуды - от 20 000 до 23 000 руб. на руки

Опыт работы не требуется, занятость частичная, по сменам. 
В обязанности входит: мытьё посуды, соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены. Наличие медкнижки обязательно.

Мерчендайзер - до 8 000 руб. до вычета налогов

В крупный торговый центр на Октябрьском, 141 ищут сотрудника в несколько магазинов на выбор. Можно без опыта работы. 
В обязанности входит: выкладка товаров, отслеживание товарных запасов, актуализация ценников, отслеживание сроков годности продукции, заполнение отчетов. 
График работы 5/2, с 9 до 13 часов. Необходимо иметь действующую медкнижку или быть готовым ее оформить. 

Администратор - от 6 000 до 7 500 руб. на руки

В компанию, которая занимается сдачей в аренду коммерческих и производственных помещений, ищут сотрудника. Опыт работы не требуется. Работа в вечернее время с 17 до 21 часа в будни. 
В обязанности входит встреча гостей и сдача в почасовую аренду спортивных залов. 


Секретарь-помощник руководителя - от 15 000 до 45 000 руб. на руки

В IT-компанию требуются секретарь, помощник руководителя. Частичная занятость, работа удаленная, иногда нужно приходить в офис. Опыт работы не требуется. Возможна работа сменами по 4-6 часов или по вечерам, график по договоренности. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. 
В обязанности входит: 

  • прием входящих обращений по телефону, электронной почте и других источников
  • постановка задач в системе «Битрикс24», исходя из полученных обращений и запросов клиентов
  • работа с документами, клиентами и выполнение поручений руководителя.  

Оплата по ставке от 250 рублей/час (есть KPI и система премирования). Возможен карьерный рост и развитие в других направлениях.

Продавец (подработка) - от 11 000 до 14 000 руб. до вычета налогов

Федеральная розничная сеть магазинов приглашает сотрудника без опыта работы. Частичная занятость, гибкий график. 

В обязанности входит: обслуживание покупателей на кассе, выкладка товара в зале, отслеживание сроков годности товара, проверка ценников, консультация покупателей в зале. 
Можно работать по гибкому графику от 2-х часов в день или по совместительству. Сотрудникам предоставляют скидки в магазинах сети, фирменную спецодежду, обучение. 

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