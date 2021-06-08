Если у вас есть свободное время летом, начните искать работу. Для студентов подработка летом существенно увеличивает шансы на последующее трудоустройство и повышение заработной платы в будущем. Да и деньги никогда не лишние! А если вы уже трудоустроены, можно подрабатывать пару часов в будни или на выходных. Потом купите то, о чем долго мечтали, или отложите в копилку на большие цели. Собрали для вас подборку вакансий в Сыктывкаре с неполной занятостью.

Промоутер - от 10 500 до 15 000 руб. до вычета налогов

Крупному провайдеру цифровых услуг и сервисов требуется сотрудник от 18 лет на расклейку рекламных материалов. Можно без опыта работы, занятость частичная, гибкий график.

В обязанности входит: размещение рекламных материалов на территории рядом с домом и предоставление фотоотчетов.

Официальное оформление по договору ГПХ, можно совмещать с основной работой или учебой по вечерам. За хорошую работу по итогам месяца выплачивают премии.

Мойщик посуды - от 20 000 до 23 000 руб. на руки

Опыт работы не требуется, занятость частичная, по сменам.

В обязанности входит: мытьё посуды, соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены. Наличие медкнижки обязательно.

Мерчендайзер - до 8 000 руб. до вычета налогов

В крупный торговый центр на Октябрьском, 141 ищут сотрудника в несколько магазинов на выбор. Можно без опыта работы.

В обязанности входит: выкладка товаров, отслеживание товарных запасов, актуализация ценников, отслеживание сроков годности продукции, заполнение отчетов.

График работы 5/2, с 9 до 13 часов. Необходимо иметь действующую медкнижку или быть готовым ее оформить.

Администратор - от 6 000 до 7 500 руб. на руки

В компанию, которая занимается сдачей в аренду коммерческих и производственных помещений, ищут сотрудника. Опыт работы не требуется. Работа в вечернее время с 17 до 21 часа в будни.

В обязанности входит встреча гостей и сдача в почасовую аренду спортивных залов.



Секретарь-помощник руководителя - от 15 000 до 45 000 руб. на руки

В IT-компанию требуются секретарь, помощник руководителя. Частичная занятость, работа удаленная, иногда нужно приходить в офис. Опыт работы не требуется. Возможна работа сменами по 4-6 часов или по вечерам, график по договоренности. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

В обязанности входит:

прием входящих обращений по телефону, электронной почте и других источников

постановка задач в системе «Битрикс24», исходя из полученных обращений и запросов клиентов

работа с документами, клиентами и выполнение поручений руководителя.

Оплата по ставке от 250 рублей/час (есть KPI и система премирования). Возможен карьерный рост и развитие в других направлениях.

Продавец (подработка) - от 11 000 до 14 000 руб. до вычета налогов

Федеральная розничная сеть магазинов приглашает сотрудника без опыта работы. Частичная занятость, гибкий график.

В обязанности входит: обслуживание покупателей на кассе, выкладка товара в зале, отслеживание сроков годности товара, проверка ценников, консультация покупателей в зале.

Можно работать по гибкому графику от 2-х часов в день или по совместительству. Сотрудникам предоставляют скидки в магазинах сети, фирменную спецодежду, обучение.

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