Летающие скамейки и поваленные деревья: Ухту накрыл чудовищный ураган

Летающие скамейки и поваленные деревья: Ухту накрыл чудовищный ураган17 мая 2021
Фото очевидца
Пострадали автомобили и крыши зданий
16 мая на Ухту и Сосногорский район обрушился разрушительный ураган. Разразился сильный дождь с грозой и шквальным ветром. Об этом рассказал progoroduhta.ru.
Как рассказывают очевидцы и их фотографии, на набережной ветер сдвинул с места даже скамейки. Во дворах попадали деревья, пострадали автомобили и крыши зданий. В детском парке деревья вырвало с корнем, а на автодороге - от поста ГАИ до п. Шудаяг - повалившееся дерево перекрыло дорогу.
Фото Игорь Зарипов//паблик vk.com/daynewstv
Фото: паблик Вконтакте my_uhta
Фото: паблик Вконтакте my_uhta
Фото: паблик Вконтакте my_uhta
Фото: паблик Вконтакте my_uhtaФото: паблик Вконтакте my_uhta
Фото: паблик Вконтакте my_uhtaФото: Александр Гайворонский//паблик Вконтакте my_uhta
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17 мая 2021, 12:11
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