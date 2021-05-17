Летающие скамейки и поваленные деревья: Ухту накрыл чудовищный ураган

16 мая на Ухту и Сосногорский район обрушился разрушительный ураган. Разразился сильный дождь с грозой и шквальным ветром. Об этом рассказал progoroduhta.ru.

Как рассказывают очевидцы и их фотографии, на набережной ветер сдвинул с места даже скамейки. Во дворах попадали деревья, пострадали автомобили и крыши зданий. В детском парке деревья вырвало с корнем, а на автодороге - от поста ГАИ до п. Шудаяг - повалившееся дерево перекрыло дорогу.

Фото Игорь Зарипов//паблик vk.com/daynewstv

Фото: паблик Вконтакте my_uhta

Фото: паблик Вконтакте my_uhta

Фото: паблик Вконтакте my_uhta

Фото: паблик Вконтакте my_uhta Фото: паблик Вконтакте my_uhta

Фото: паблик Вконтакте my_uhta Фото: Александр Гайворонский//паблик Вконтакте my_uhta

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