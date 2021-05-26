Полиция столицы Коми сумела вернуть похищенную собаку. Бедняжку корги украли, когда хозяйка оставила его на привязи и отлучилась по делам. Об этом порталу PG11.ru рассказали в пресс-службе УМВД города.

Оперативники выяснили, что четвероногого друга сыктывкарки забрала незнакомка. С помощью системы «Безопасный город» удалось выследить похитительницу по номеру авто и установить ее место жительства и личность.

Злоумышленница, впрочем, объяснила свой поступок. Она посчитала, что оставлять бедное животное под палящим солнцем в жаркую погоду – а тогда был именно такой день – попросту бесчеловечно и жестоко. Так или иначе, пса забрали в отдел, где вернули его хозяйке.

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